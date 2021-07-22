https://ru.sputnik.md/20210722/siniy-kit-vernulsya-zhdet-li-moldovu-epidemiya-samoubiystv-42852782.html
Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
В этом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем трагедию в Бельцах и выясняем, выполнит ли PAS одно из предвыборных обещаний. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T08:30+0300
2021-07-22T08:30+0300
2021-07-22T08:30+0300
радио
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Будет ли выполнено предвыборное обещание PAS о размере минимальной пенсии в Молдове и за счет каких средств? Может ли трансформация молдавской экономики быть быстрой?А также – на днях Молдову потрясла очередная страшна трагедия: две девушки, по сути подростки, покончили с собой. Что заставляет молодых людей сводить счеты с жизнью и как это предотвратить? Каковы "тревожные звонки" в поведении подростка? Кто виноват в трагедиях – общество, родители, школа, интернет, окружение?Разбираемся во всех вопросах с экономистом Виорелом Гырбу и психологом Алиной Владовой.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
видео, общество
Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
В этом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем трагедию в Бельцах и выясняем, выполнит ли PAS одно из предвыборных обещаний.
Будет ли выполнено предвыборное обещание PAS о размере минимальной пенсии в Молдове и за счет каких средств? Может ли трансформация молдавской экономики быть быстрой?
А также – на днях Молдову потрясла очередная страшна трагедия: две девушки, по сути подростки, покончили с собой. Что заставляет молодых людей сводить счеты с жизнью и как это предотвратить? Каковы "тревожные звонки" в поведении подростка? Кто виноват в трагедиях – общество, родители, школа, интернет, окружение?
Разбираемся во всех вопросах с экономистом Виорелом Гырбу и психологом Алиной Владовой.