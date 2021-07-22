https://ru.sputnik.md/20210722/smerch-v-chernom-more-popal-na-video-42931866.html

Смерч в Черном море попал на видео

Смерч в Черном море попал на видео

Огромный столб воды прошел совсем рядом с береговой линией. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T17:45+0300

2021-07-22T17:45+0300

2021-07-22T17:45+0300

общество

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Водяной столб прошел утром в четверг у берегов Сочи, передает РИА Новости.Образовавшийся в море столб воды быстро рассыпался, однако местные жители успели заснять природное явление. Отмечается, что в Сочи действует штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют ливни с градом и усиление ветра. Также ожидается подъем уровня воды.

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погода, россия