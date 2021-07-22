https://ru.sputnik.md/20210722/sportu-net-v-kishineve-na-meste-stadiona-mozhet-poyavitsya-posolstvo-ssha-42961240.html

Спорту нет: в Кишиневе на месте стадиона может появиться посольство США

Спорту нет: в Кишиневе на месте стадиона может появиться посольство США

СМИ и политики говорят о передаче территории Республиканского стадиона правительству США как о свершившемся факте. Между тем, это не совсем так. Даже если все... 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T21:31+0300

2021-07-22T21:31+0300

2021-07-22T21:31+0300

республиканский стадион

кишинев

политика

посольство сша

стадион

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Продажа территории Республиканского стадиона США может обернуться для новой молдавской власти первым настоящим испытанием. Если верить американским дипломатам, они уже девять лет бьются за этот участок и пока ни одно молдавское правительство не решилось совершить эту сделку. Очень похоже, что столь непопулярное и рискованное решение придется взять на себя новому правительству подконтрольному президенту Майе Санду.Вопрос передачи территории Республиканского стадиона под строительство посольства США, пусть и формально, но остается не решенным окончательно. Несмотря на недавно отклоненное Конституционным судом требование депутатов-социалистов признать закон о передаче стадиона неконституционным, спор о судьбе объекта, пусть и формально, еще не завершен. Многие молдавские СМИ, тем не менее, поспешили считать вопрос закрытым.Для того чтобы понять, что это не так, нужно вспомнить историю вопроса.Летом 2018 года правительство Павла Филипа, подконтрольное тогдашнему главе правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку, одобрило законопроект, который предусматривал продажу стадиона властям США под строительство нового здания посольства. Тогдашний президент Игорь Додон не поддержал закон, вернув его на пересмотр в парламент. В октябре того же года парламент проголосовал за него повторно.В ноябре 2018 года президент Додон попытался оспорить закон в Конституционном суде, но суд с нетипичной для него скоростью (решение было принято за три дня) не принял к рассмотрению жалобу президента.А в декабре закон подписал тогдашний спикер Андриан Канду, которого Конституционный суд назначил временно исполняющим обязанности президента.По закону, правительству было поручено определить стоимость участка, провести переговоры о цене продажи и заключить сделку.Но Молдова вступала в парламентскую предвыборную кампанию, поэтому к теме продажи стадиона власти вернулись лишь в июне 2019 года. Тогда, в самый разгар политического кризиса, правительство Филипа, действующее параллельно избранному правительству Санду, приняло постановление о продаже участка под стадионом правительству США. Решение носило явный политический характер и, судя по всему, должно было продемонстрировать лояльность уходящей власти Вашингтону. Однако, Демократической партии это не помогло удержать власть. Спустя два дня правительство Филиппа уступило кресла законному правительству Санду, а Владимир Плахотнюк вынужден был покинуть страну. Постановление о продаже стадиона так и не было опубликовано и не вступило в силу.Эстафету переговоров по поводу продажи территории бывшего стадиона приняло утвержденное в июне 2019 года правительство под руководством Майи Санду.Если в 2018 году Санду говорила о том, что было бы хорошо, чтобы перед принятием решения, власти проконсультировались с гражданами, то в 2019 году министр иностранных дел ее правительства Нику Попеску сказал, что для продажи участка США нет никаких преград и осталось сделать лишь несколько технических шагов с молдавской стороны, чтобы приступить к строительным работам.Значительная часть кишиневцев, тем не менее, считала по другому. В городе развернулось целое общественное движение против передачи территории стадиона Соединенным Штатам.Еще в июле 2019 года в интернете появилась петиция с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать эту территорию посольству США, под ней подписались около десяти тысяч человек. Также звучали предложения провести консультативный референдум о передаче территории Республиканского стадиона для строительства посольства США.Летом 2019 года сразу две ассоциации архитекторов подали документы в министерство просвещения, культуры и исследований для того, чтобы признать Республиканский стадион памятником национального значения.Национальный совет по историческим памятникам неожиданно пошел на встречу архитекторам и одобрил эту инициативу. Согласно процедуре, после заключения совета, министерство просвещения, культуры и исследований должно было разработать и предложить парламенту законопроект о включении сооружения в перечень памятников национального значения, чего не произошло.В 2020 году мэр Кишинева Ион Чебан официально попросил правительство и Агентство госсобственности передать Республиканский стадион из государственной собственности в собственность муниципалитета. Мэр обещал сразу после передачи Республиканского стадиона муниципию организовать широкие общенациональные дебаты, а впоследствии — и конкурс проектов с привлечением национальных и международных экспертов.После отставки правительства Санду, правительство Иона Кику заморозило все переговоры и действия по продаже стадиона. А на заседании 3 декабря 2020 года голосами депутатов-социалистов и депутатов партии "Шор" парламент отменил закон 2018 года о передаче территории стадиона США. Чем вызвал негодование американского посольства и прозападных политиков.Санду тогда заявила, что отказ парламента Молдовы от выделения территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США направлен на ухудшение отношений с США и неизбежно осложнит отношения с Вашингтоном.Посольство также разразилось гневным коммюнике. Дипломаты заявили, что США разочарованы и критикуют решение парламента, а отказ от продажи стадиона плохо скажется на отношениях двух стран.Спустя несколько дней представители сразу трех парламентских партий, включая PAS бросились обжаловать решение парламента в Конституционном суде.КС почти тут же приостановил действие решения парламента об отмене продажи стадиона без того, чтобы рассмотреть вопрос по существу.Спустя два дня, видимо предполагая, что закон от 3 декабря 2020 года проверку в КС не пройдет, депутаты партии социалистов снова потребовали проверить конституционность закона 2018 года о передаче стадиона. Именно это обращение, с пропуском законного срока рассмотрения, признал недопустимым Конституционный суд 20 июля.Конституционность закона 2020 года об отмене передачи стадиона США суд должен рассмотреть 29 июля. Тогда инстанция и поставит окончательную точку в вопросах конституционности продажи стадиона. Вряд ли стоит сомневаться в том, что решение будет в пользу американской дипмиссии.Дальше все будет зависеть от нового правительства. Ему придется оценить участок и подписать договор о продаже земли. Цена участка, кстати, тоже обещает быть немалой.По оценке директора общества независимых оценщиков Молдовы Дмитрия Тэрэбуркэ, уже работавшего над оценкой участка занятого стадионом, его цена на данный момент составляет не менее 20 миллионов евро.Еще одна серьезная проблема для будущих владельцев — здания на территории участка, которые находятся в частной собственности своих владельцев.Дело в том, что земельный участок, который должен отойти США, площадью 5,1814 гектаров занимает весь квартал в периметре улиц Измаил-Когылничану-Тигина-Букурешть. На нем расположены 13 построек, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц. Некоторые здания обременены ипотекой.По словам Тэрэбуркэ, наличие этих построек — это очень большая проблема и стороны будущего соглашения должны определить как быть с ними. Либо применить силу и экспроприировать собственность, либо выкупать ее. Специалист считает, что если бы устранением недостатков участка в виде построек занималось частное лицо, стоимость этой процедуры превысила бы стоимость самого участка. Поэтому, весьма вероятно, что решение данной проблемы в результате переговоров будет возложено на молдавское правительство.Новой молдавской власти также придется взять на себя политические риски, связанные с таким решением. Учитывая, что любая власть стремится принимать непопулярные решения в самом начале мандата, может случиться, что продажа территории стадиона станет для нее первым серьезным испытанием. Давление оппозиции и городского сообщества будет сложно игнорировать.Посольство США должно будет получить разрешительные и в кишиневской мэрии. С учетом позиции мэра Иона Чебана, и в рамках этой процедуры у застройщика могут возникнуть дополнительные сложности. Безусловно вызовет новую волну негодования снос построек стадиона и начало строительства американской дипмиссии.Не дожидаясь окончательного решения КС, Партия социалистов уже призвала своих сторонников быть готовыми к общенациональной акции протеста и назвала недавний вердикт Конституционного суда следствием тайных договоренностей между президентом Майей Санду и послом США Дереком Хоганом по поддержке партии "Действие и солидарность" в ходе парламентских выборов.В случае скорой продажи участка США, новой власти придется отвечать на подобные обвинения.

https://ru.sputnik.md/20200825/respublikanskiy-stadion-chisinau-uteryannaya-zhemchuzhina-moldavskoy-stolitsy-31436462.html

https://ru.sputnik.md/20201203/o-peredache-respublikanskogo-stadiona-posolstvu-sua-32744854.html

https://ru.sputnik.md/20201209/budet-li-respublikanskiy-stadion-territoriey-usa-ili-ostanetsya-moldovoy-32829326.html

https://ru.sputnik.md/20191226/otdadut-li-ogromnoe-prostranstvo-v-kishineve-posolstvu-usa-otvet-dodona-28683824.html

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республиканский стадион, кишинев, посольство сша, стадион