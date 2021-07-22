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https://ru.sputnik.md/20210722/stress-dlya-voditeley-na-zapravkakh-v-moldove-snova-defitsit-diztopliva-42920393.html
Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
На многих АЗС в четверг невозможно закупить топливо, оно пропало из розницы. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T14:40+0300
2021-07-22T14:42+0300
экономика
молдова
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КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Автолюбители в Молдове снова встревожены: на автозаправочных станциях в четверг стало тяжело найти дизтопливо.В то же время на тех АЗС, где можно заправить авто, топливо дорогое. Стоимость дизтоплива в четверг – 16,25 лея – дороже на шесть банов, чем днем ранее.В четверг в целом отмечено подорожание нефтепродуктов. Теперь литр бензина A95 стоит 19,97 лея, то есть на один бан больше, чем в среду.Увеличение торговой надбавкиВ пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея за тонну.Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
https://ru.sputnik.md/20210710/voditeli-v-panike-na-nekotorykh-azs-defitsit-solyarki-chto-zayavili-anre-35434569.html
https://ru.sputnik.md/20210714/anre-o-situatsii-na-rynke-nefteproduktov-tseny-na-toplivo-35519049.html
https://ru.sputnik.md/20210707/unguryanu-pochemu-benzin-prodolzhaet-rasti-35387873.html
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Анна Юрий
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Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива

14:40 22.07.2021 (обновлено: 14:42 22.07.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
На многих АЗС в четверг невозможно закупить топливо, оно пропало из розницы.
КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Автолюбители в Молдове снова встревожены: на автозаправочных станциях в четверг стало тяжело найти дизтопливо.
В то же время на тех АЗС, где можно заправить авто, топливо дорогое. Стоимость дизтоплива в четверг – 16,25 лея – дороже на шесть банов, чем днем ранее.
В четверг в целом отмечено подорожание нефтепродуктов. Теперь литр бензина A95 стоит 19,97 лея, то есть на один бан больше, чем в среду.
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 10.07.2021
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Водители в панике: на некоторых АЗС дефицит солярки – что заявили в НАРЭ
10 июля, 12:34
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Увеличение торговой надбавки

В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея за тонну.
Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.
ANRE - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
Общество
НАРЭ - о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше
14 июля, 15:24
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В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.
В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.
Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.
Сергей УНГУРЯНУ - Sputnik Молдова, 1920, 07.07.2021
Экономика
Унгуряну: почему цены на бензин продолжают расти
7 июля, 18:00
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Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
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