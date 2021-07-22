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Танцы истребителей: второй день МАКС-21
Танцы истребителей: второй день МАКС-21
На авиасалоне МАКС-2021 в среду состоялись демонстрационные полеты военных и гражданских воздушных судов. 22.07.2021, Sputnik Молдова
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Первыми фигуры в небе выстроили индийские летчики на военных вертолетах HAL Dhruv, разработанных индийской национальной компанией HAL. В ходе программы летчики и пилоты ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина, ОКБ "Як", "Стрижей" и "Вертолетов России" продемонстрировали маневренность российских машин ТВС-2МС, Як-152, RRJ-95, Миг-29, а также разведывательно-ударного вертолета Ка-52. Впервые в истории авиасалона представили беспилотный летающий аппарат, который можно использовать в сельском хозяйстве и для доставки различных грузов. Во время демонстрационных полетов "Соколы России" выполнили одиночный и групповой пилотаж на сверхманевренных тяжелых истребителях Су-35С, а летчики МА ВМФ РФ ПАО "Иркут" показали танец двух истребителей Су-30СМ. Французские пилоты представили пассажирский лайнер A350, который может совершать различные маневры, несмотря на вес более 200 тонн. В рамках МАКС-2021 продемонстрировали модификацию ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с отечественным двигателем, который в скором времени должны ввести в эксплуатацию. ПАО "Ил" показало посетителям авиасалона модернизированный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114.Парад демонстрационных полетов в среду завершил летчик-испытатель Олег Мутовин, который совершил несколько фигур высшего пилотажа на учебно-боевом самолете Як-130. XV Международный авиационно-космический салон МАКС проходит 20-25 июля на аэродроме Жуковский в Московской области.
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мультимедиа, россия, видео

Танцы истребителей: второй день МАКС-21

16:15 22.07.2021
0
© Ruptly
На авиасалоне МАКС-2021 в среду состоялись демонстрационные полеты военных и гражданских воздушных судов.
Первыми фигуры в небе выстроили индийские летчики на военных вертолетах HAL Dhruv, разработанных индийской национальной компанией HAL.
В ходе программы летчики и пилоты ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина, ОКБ "Як", "Стрижей" и "Вертолетов России" продемонстрировали маневренность российских машин ТВС-2МС, Як-152, RRJ-95, Миг-29, а также разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
Впервые в истории авиасалона представили беспилотный летающий аппарат, который можно использовать в сельском хозяйстве и для доставки различных грузов.
Во время демонстрационных полетов "Соколы России" выполнили одиночный и групповой пилотаж на сверхманевренных тяжелых истребителях Су-35С, а летчики МА ВМФ РФ ПАО "Иркут" показали танец двух истребителей Су-30СМ.
Французские пилоты представили пассажирский лайнер A350, который может совершать различные маневры, несмотря на вес более 200 тонн. В рамках МАКС-2021 продемонстрировали модификацию ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с отечественным двигателем, который в скором времени должны ввести в эксплуатацию.
ПАО "Ил" показало посетителям авиасалона модернизированный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114.Парад демонстрационных полетов в среду завершил летчик-испытатель Олег Мутовин, который совершил несколько фигур высшего пилотажа на учебно-боевом самолете Як-130.
XV Международный авиационно-космический салон МАКС проходит 20-25 июля на аэродроме Жуковский в Московской области.
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