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В ЕС 55% населения сделали обе прививки от COVID-19
В ЕС 55% населения сделали обе прививки от COVID-19
Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T21:47+0300
2021-07-22T21:47+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, передает РИА Новости. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - сказала Спинант.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.К концу июля ЕС планирует полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-moldovu-dostavili-partiyu-kholodilnikov-dlya-khraneniya-vaktsin-42850139.html
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вакцинация, ес

В ЕС 55% населения сделали обе прививки от COVID-19

21:47 22.07.2021
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, передает РИА Новости. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
Republica Moldova a recepționat un lot de 46 de frigidere, livrate prin intermediul platformei COVAX - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Вчера, 21:41
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"На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - сказала Спинант.

Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.

К концу июля ЕС планирует полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Темпы вакцинации против COVID-19 в Молдове выросли за последнюю неделю
Вчера, 18:57
0
В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.
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