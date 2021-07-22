https://ru.sputnik.md/20210722/v-es-55-naseleniya-sdelali-obe-privivki-ot-covid-19-42932934.html
В ЕС 55% населения сделали обе прививки от COVID-19
В ЕС 55% населения сделали обе прививки от COVID-19
Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T21:47+0300
2021-07-22T21:47+0300
2021-07-22T21:47+0300
коронавирус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, передает РИА Новости. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - сказала Спинант.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.К концу июля ЕС планирует полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-moldovu-dostavili-partiyu-kholodilnikov-dlya-khraneniya-vaktsin-42850139.html
https://ru.sputnik.md/20210721/tempy-vaktsinatsii-protiv-covid-19-v-moldove-vyrosli-za-poslednyuyu-nedelyu-42840293.html
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вакцинация, ес
В ЕС 55% населения сделали обе прививки от COVID-19
Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik
. В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, передает РИА Новости
. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - сказала Спинант.
Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.
К концу июля ЕС планирует полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.
В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.