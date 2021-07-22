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К нам едет дипломат: Молдову с рабочим визитом посетит глава МИД Румынии
К нам едет дипломат: Молдову с рабочим визитом посетит глава МИД Румынии
Официальная делегация из соседней страны прибудет в Кишинев в пятницу. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T17:35+0300
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политика
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майя санду
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еКИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет 23 июля встречу с главой Министерства иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, который совершает рабочий визит в республику.Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Румынский министр прибудет в Молдову с официальной делегацией МИД из Бухареста. Последний визит румынского дипломата в Молдову было в феврале этого года. Тогда Ауреску принял участие в передаче помощи республике от Румынии для борьбы с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что это первый визит официального лица другого государства после проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210720/maia-sandu-zavershaet-rabochiy-vizit-v-batumi-kakovy-itogi-35589660.html
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мид румынии, майя санду, молдова

К нам едет дипломат: Молдову с рабочим визитом посетит глава МИД Румынии

17:35 22.07.2021 (обновлено: 17:44 22.07.2021)
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© Inquam Photos / Alexandra PandreaBogdan Aurescu
Bogdan Aurescu - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Официальная делегация из соседней страны прибудет в Кишинев в пятницу.
еКИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет 23 июля встречу с главой Министерства иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, который совершает рабочий визит в республику.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Румынский министр прибудет в Молдову с официальной делегацией МИД из Бухареста.

"По окончании встречи сторон последуют заявления для прессы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Последний визит румынского дипломата в Молдову было в феврале этого года. Тогда Ауреску принял участие в передаче помощи республике от Румынии для борьбы с пандемией COVID-19.
Майя Санду и Саломе Зурабишвили - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
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Стоит отметить, что это первый визит официального лица другого государства после проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.
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