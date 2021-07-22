https://ru.sputnik.md/20210722/v-moldova-priedet-s-ofitsialnym-vizitom-glava-mid-romania-42953034.html

К нам едет дипломат: Молдову с рабочим визитом посетит глава МИД Румынии

К нам едет дипломат: Молдову с рабочим визитом посетит глава МИД Румынии

Официальная делегация из соседней страны прибудет в Кишинев в пятницу. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T17:35+0300

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политика

мид румынии

майя санду

молдова

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еКИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет 23 июля встречу с главой Министерства иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, который совершает рабочий визит в республику.Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Румынский министр прибудет в Молдову с официальной делегацией МИД из Бухареста. Последний визит румынского дипломата в Молдову было в феврале этого года. Тогда Ауреску принял участие в передаче помощи республике от Румынии для борьбы с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что это первый визит официального лица другого государства после проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210720/maia-sandu-zavershaet-rabochiy-vizit-v-batumi-kakovy-itogi-35589660.html

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мид румынии, майя санду, молдова