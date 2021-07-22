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В России создали тесты для определения штаммов COVID-19
В России создали тесты для определения штаммов COVID-19
Новый тест способен выявить такие как штаммы, как "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T22:39+0300
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коронавирус
штаммы
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В России федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для выявления наиболее распространенных штаммов коронавируса, передают Известия."По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", — говорится в сообщении.В Федеральном медико-биологическом агентстве добавили, что тест-система была зарегистрирован накануне, 21 июля.
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штаммы, россия

В России создали тесты для определения штаммов COVID-19

22:39 22.07.2021
0
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaКитайский медработник с пробирками в лаборатории
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Новый тест способен выявить такие как штаммы, как "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта".
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В России федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для выявления наиболее распространенных штаммов коронавируса, передают Известия.
Тестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
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"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", — говорится в сообщении.
В Федеральном медико-биологическом агентстве добавили, что тест-система была зарегистрирован накануне, 21 июля.
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