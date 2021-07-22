https://ru.sputnik.md/20210722/v-rossii-sozdali-testy-dlya-opredeleniya-shtammov-covid-19-42956681.html

В России создали тесты для определения штаммов COVID-19

В России создали тесты для определения штаммов COVID-19

Новый тест способен выявить такие как штаммы, как "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T22:39+0300

2021-07-22T22:39+0300

2021-07-22T22:39+0300

коронавирус

штаммы

россия

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В России федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для выявления наиболее распространенных штаммов коронавируса, передают Известия."По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", — говорится в сообщении.В Федеральном медико-биологическом агентстве добавили, что тест-система была зарегистрирован накануне, 21 июля.

https://ru.sputnik.md/20210722/shtamm-delta---uzhe-na-ukraine-skolko-zaboleli-v-kieve-42925451.html

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штаммы, россия