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Выезд с Мальдив станет платным
Выезд с Мальдив станет платным
Все выезжающие с Мальдивских островов должны будут уплатить специальный налог. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T23:29+0300
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общество
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налог
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Власти Мальдив приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость купленного авиабилета, передают Известия.Налог будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов. Отмечается, что исключение составят дети до двух лет, а также лица с дипломатической неприкосновенностью.При этом пассажиры, которые полетят эконом-классом, в качестве данного сбора на вылет заплатят 30 долларов, а мальдивцы — 12 долларов. Тогда как путешественники, летящие в бизнес-классе, будут должны заплатить налог в размере 60 долларов, первого класса — 90 долларов.Туристы, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить 120 долларов.Все пассажиры, которые будут вылетать из международного аэропорта Велана (MLE), подлежат обложению сбором на развитие аэропорта в размере 25 долларов.Вместе с тем, исходя из данных, представленных в поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. В случае, если такой возможности нет, то они могут оплатить сбор через авиакомпанию.В настоящее время туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере 15 долларов.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
https://ru.sputnik.md/20210517/Otdykh-za-svoy-schet-kuda-lyubyat-uezzhat-v-otpusk-zhiteli-Moldovy-34769720.html
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мальдивы, налог

Выезд с Мальдив станет платным

23:29 22.07.2021
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© AFP 2021 / SANKA VIDANAGAMAПляж на Мальдивы
Пляж на Мальдивы - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© AFP 2021 / SANKA VIDANAGAMA
Все выезжающие с Мальдивских островов должны будут уплатить специальный налог.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Власти Мальдив приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость купленного авиабилета, передают Известия.
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Налог будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов. Отмечается, что исключение составят дети до двух лет, а также лица с дипломатической неприкосновенностью.
При этом пассажиры, которые полетят эконом-классом, в качестве данного сбора на вылет заплатят 30 долларов, а мальдивцы — 12 долларов. Тогда как путешественники, летящие в бизнес-классе, будут должны заплатить налог в размере 60 долларов, первого класса — 90 долларов.
Туристы, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить 120 долларов.
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Все пассажиры, которые будут вылетать из международного аэропорта Велана (MLE), подлежат обложению сбором на развитие аэропорта в размере 25 долларов.
Вместе с тем, исходя из данных, представленных в поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. В случае, если такой возможности нет, то они могут оплатить сбор через авиакомпанию.
В настоящее время туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере 15 долларов.
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