https://ru.sputnik.md/20210722/vyezd-s-maldiv-stanet-platnym-42946422.html

Выезд с Мальдив станет платным

Выезд с Мальдив станет платным

Все выезжающие с Мальдивских островов должны будут уплатить специальный налог. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T23:29+0300

2021-07-22T23:29+0300

2021-07-22T23:29+0300

общество

мальдивы

налог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/16/42943944_0:96:2893:1723_1920x0_80_0_0_35527931159c30eb3952b47832420c64.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Власти Мальдив приняли поправку в налоговый кодекс, согласно которой со всех выезжающих из республики граждан, будет взиматься налог, который будет включен в стоимость купленного авиабилета, передают Известия.Налог будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов. Отмечается, что исключение составят дети до двух лет, а также лица с дипломатической неприкосновенностью.При этом пассажиры, которые полетят эконом-классом, в качестве данного сбора на вылет заплатят 30 долларов, а мальдивцы — 12 долларов. Тогда как путешественники, летящие в бизнес-классе, будут должны заплатить налог в размере 60 долларов, первого класса — 90 долларов.Туристы, вылетающие на частных самолетах, должны будут заплатить 120 долларов.Все пассажиры, которые будут вылетать из международного аэропорта Велана (MLE), подлежат обложению сбором на развитие аэропорта в размере 25 долларов.Вместе с тем, исходя из данных, представленных в поправке в налоговый кодекс, путешественникам необходимо производить оплату только в долларах США. В случае, если такой возможности нет, то они могут оплатить сбор через авиакомпанию.В настоящее время туристы на Мальдивских островах оплачивают аэропортовый сбор в размере 15 долларов.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

https://ru.sputnik.md/20210517/Otdykh-za-svoy-schet-kuda-lyubyat-uezzhat-v-otpusk-zhiteli-Moldovy-34769720.html

мальдивы

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мальдивы, налог