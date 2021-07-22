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Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове
Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове
Агентство окружающей среды Молдовы выступило с уточнением после взрыва, который недавно произошел на химическом заводе на Украине. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T17:20+0300
2021-07-22T17:24+0300
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Молдове не зафиксировано превышения концентрации вредных веществ в воздухе после взрыва на химическом заводе на Украине. Об этом сообщили в Агентстве по охране окружающей среды в четверг.Агентство выступило с заявлением после появления сообщений в СМИ о возможном негативном воздействии взрыва на заводе в украинском городе Ровно на качество воздуха на территории Молдовы.По данным ведомства, согласно ежедневным справкам о загрязнении атмосферного воздуха и прогнозам загрязнения в Кишиневе и Бельцах существенных превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.С 19 по 22 июля в Кишиневе и Бельцах уровень загрязнения, согласно оценке показателей качества атмосферного воздуха, был низким.Напомним, взрыв на заводе "Ровноазот" произошел 20 июля, в воздух поднялось оранжевое облако. Пресса писала, что из-за разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты имел место разовый выброс нитрозных газов.
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молдова, украина, взрыв

Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове

17:20 22.07.2021 (обновлено: 17:24 22.07.2021)
0
CC0 / Pixabay / stevepb / Poluare
Poluare - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
CC0 / Pixabay / stevepb /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Агентство окружающей среды Молдовы выступило с уточнением после взрыва, который недавно произошел на химическом заводе на Украине.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Молдове не зафиксировано превышения концентрации вредных веществ в воздухе после взрыва на химическом заводе на Украине. Об этом сообщили в Агентстве по охране окружающей среды в четверг.
Агентство выступило с заявлением после появления сообщений в СМИ о возможном негативном воздействии взрыва на заводе в украинском городе Ровно на качество воздуха на территории Молдовы.

"Лаборатория качества воздуха агентства ежедневно берет на анализ пробы атмосферного воздуха с шести стационарных станций наблюдения в Кишиневе по восьми показателям и с двух станций в Бельцах - по шести показателям", - пояснили в агентстве.

По данным ведомства, согласно ежедневным справкам о загрязнении атмосферного воздуха и прогнозам загрязнения в Кишиневе и Бельцах существенных превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.
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С 19 по 22 июля в Кишиневе и Бельцах уровень загрязнения, согласно оценке показателей качества атмосферного воздуха, был низким.
Напомним, взрыв на заводе "Ровноазот" произошел 20 июля, в воздух поднялось оранжевое облако. Пресса писала, что из-за разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты имел место разовый выброс нитрозных газов.
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