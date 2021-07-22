https://ru.sputnik.md/20210722/vzryv-na-ukrainskom-khimzavode-bezopasno-li-dyshat-v-moldove-42952222.html

Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове

Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове

Агентство окружающей среды Молдовы выступило с уточнением после взрыва, который недавно произошел на химическом заводе на Украине. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T17:20+0300

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общество

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украина

взрыв

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. В Молдове не зафиксировано превышения концентрации вредных веществ в воздухе после взрыва на химическом заводе на Украине. Об этом сообщили в Агентстве по охране окружающей среды в четверг.Агентство выступило с заявлением после появления сообщений в СМИ о возможном негативном воздействии взрыва на заводе в украинском городе Ровно на качество воздуха на территории Молдовы.По данным ведомства, согласно ежедневным справкам о загрязнении атмосферного воздуха и прогнозам загрязнения в Кишиневе и Бельцах существенных превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.С 19 по 22 июля в Кишиневе и Бельцах уровень загрязнения, согласно оценке показателей качества атмосферного воздуха, был низким.Напомним, взрыв на заводе "Ровноазот" произошел 20 июля, в воздух поднялось оранжевое облако. Пресса писала, что из-за разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты имел место разовый выброс нитрозных газов.

https://ru.sputnik.md/20210127/pochemu-kishinevtsy-dyshat-otravoy-mnogo-let-podryad-33387068.html

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молдова, украина, взрыв