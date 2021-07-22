https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html
Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
Односельчане вместе распивали алкоголь, а затем между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал собутыльницу. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T18:43+0300
2021-07-22T18:43+0300
2021-07-22T18:43+0300
общество
убийство
полиция
молдова
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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Тело женщины со множеством колотых ран обнаружили сотрудники полиции в селе Путинешты Флорештского района, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в правоохранительных органах, поступило сообщение, что найдено тело женщины близ населенного пункта у железной дороги.Сотрудники полиции обнаружили множество колотых ран на шее и груди."Благодаря следственным мероприятиям удалось найти подозреваемого в убийстве. Это 51-летний житель села, ранее судимый по разным нарушениям", - уточнили в полиции.Как добавили в ГИП, мужчина рассказал, что распивал алкоголь вместе с жертвой. Далее, по словам подозреваемого, между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина начала обзывать его.Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
https://ru.sputnik.md/20210601/ssora-mezhdu-sobutylnikami-v-kriulyanskom-rayone-privela-k-tragedii-34954345.html
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убийство, полиция, молдова
Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
Односельчане вместе распивали алкоголь, а затем между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал собутыльницу.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Тело женщины со множеством колотых ран обнаружили сотрудники полиции в селе Путинешты Флорештского района, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в правоохранительных органах, поступило сообщение, что найдено тело женщины близ населенного пункта у железной дороги.
"Правоохранители установили, что погибшая – 50-летняя уроженка Сорокского района и жительница села Путинешты, известная среди односельчан как человек, употребляющий алкоголь и ведущий беспорядочный образ жизни", - рассказали в ГИП.
Сотрудники полиции обнаружили множество колотых ран на шее и груди.
"Благодаря следственным мероприятиям удалось найти подозреваемого в убийстве. Это 51-летний житель села, ранее судимый по разным нарушениям", - уточнили в полиции.
Как добавили в ГИП, мужчина рассказал, что распивал алкоголь вместе с жертвой. Далее, по словам подозреваемого, между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина начала обзывать его.
"Подозреваемый признался, что впоследствии нанес несколько ударов женщине самодельным острым предметом. После он попытался спрятать орудие убийства, выкинув его в сад недалеко от своего дома. Там предмет нашли полицейские", - подчеркнули в ГИП.
Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.