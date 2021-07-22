https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html

Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин

Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин

Односельчане вместе распивали алкоголь, а затем между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал собутыльницу. 22.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-22T18:43+0300

2021-07-22T18:43+0300

2021-07-22T18:43+0300

общество

убийство

полиция

молдова

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КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Тело женщины со множеством колотых ран обнаружили сотрудники полиции в селе Путинешты Флорештского района, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в правоохранительных органах, поступило сообщение, что найдено тело женщины близ населенного пункта у железной дороги.Сотрудники полиции обнаружили множество колотых ран на шее и груди."Благодаря следственным мероприятиям удалось найти подозреваемого в убийстве. Это 51-летний житель села, ранее судимый по разным нарушениям", - уточнили в полиции.Как добавили в ГИП, мужчина рассказал, что распивал алкоголь вместе с жертвой. Далее, по словам подозреваемого, между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина начала обзывать его.Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

https://ru.sputnik.md/20210601/ssora-mezhdu-sobutylnikami-v-kriulyanskom-rayone-privela-k-tragedii-34954345.html

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убийство, полиция, молдова