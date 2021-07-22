Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210722/zhestokoe-ubiystvo-vo-floreshtskom-rayone-zhenschinu-zarezal-odnoselchanin-42954432.html
Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
Односельчане вместе распивали алкоголь, а затем между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал собутыльницу. 22.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-22T18:43+0300
2021-07-22T18:43+0300
общество
убийство
полиция
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166459_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_cc4b7c14bd2dfc507090543263818b8d.jpg
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Тело женщины со множеством колотых ран обнаружили сотрудники полиции в селе Путинешты Флорештского района, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в правоохранительных органах, поступило сообщение, что найдено тело женщины близ населенного пункта у железной дороги.Сотрудники полиции обнаружили множество колотых ран на шее и груди."Благодаря следственным мероприятиям удалось найти подозреваемого в убийстве. Это 51-летний житель села, ранее судимый по разным нарушениям", - уточнили в полиции.Как добавили в ГИП, мужчина рассказал, что распивал алкоголь вместе с жертвой. Далее, по словам подозреваемого, между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина начала обзывать его.Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
https://ru.sputnik.md/20210601/ssora-mezhdu-sobutylnikami-v-kriulyanskom-rayone-privela-k-tragedii-34954345.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166459_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58921d9823de0da84489dc5c0ca0f0d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
убийство, полиция, молдова

Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин

18:43 22.07.2021
0
© Sputnik / Mihai CarausНож
Нож - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Односельчане вместе распивали алкоголь, а затем между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина зарезал собутыльницу.
КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Тело женщины со множеством колотых ран обнаружили сотрудники полиции в селе Путинешты Флорештского района, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в правоохранительных органах, поступило сообщение, что найдено тело женщины близ населенного пункта у железной дороги.

"Правоохранители установили, что погибшая – 50-летняя уроженка Сорокского района и жительница села Путинешты, известная среди односельчан как человек, употребляющий алкоголь и ведущий беспорядочный образ жизни", - рассказали в ГИП.

Сотрудники полиции обнаружили множество колотых ран на шее и груди.
"Благодаря следственным мероприятиям удалось найти подозреваемого в убийстве. Это 51-летний житель села, ранее судимый по разным нарушениям", - уточнили в полиции.
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 01.06.2021
Ссора между собутыльниками в Криулянском районе привела к трагедии
1 июня, 10:20
116
Как добавили в ГИП, мужчина рассказал, что распивал алкоголь вместе с жертвой. Далее, по словам подозреваемого, между ними вспыхнул конфликт, во время которого женщина начала обзывать его.

"Подозреваемый признался, что впоследствии нанес несколько ударов женщине самодельным острым предметом. После он попытался спрятать орудие убийства, выкинув его в сад недалеко от своего дома. Там предмет нашли полицейские", - подчеркнули в ГИП.

Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:43Жестокое убийство во Флорештском районе: женщину зарезал односельчанин
18:24Наводнение в Турции - северо-восток страны ушел под воду
18:00Гырбу: ждет ли молдаван минимальная пенсия в 2000 леев с 1 октября
17:45Смерч в Черном море попал на видео
17:35К нам едет дипломат: Молдову с рабочим визитом посетит глава МИД Румынии
17:24Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:20Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове
17:15Новый урожай: сколько пшеницы уже собрано в Молдове
17:00Мирзаян: как Санду и PAS выстроят отношения с Россией
16:45Подросток в Кишиневе вызвал такси и ограбил водителя
16:15Танцы истребителей: второй день МАКС-21
15:50Гибель двух девушек в Бельцах: появились новые подробности
15:32Штамм "дельта" - уже на Украине: сколько заболели в Киеве
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева