https://ru.sputnik.md/20210723/dengi-dlya-npo-i-integratsiya-es-chto-poobeschal-sandu-glava-mid-rumynii-42975656.html

Деньги для НПО и интеграция в ЕС – что глава МИД Румынии пообещал Санду

Деньги для НПО и интеграция в ЕС – что глава МИД Румынии пообещал Санду

Глава румынского внешнеполитического ведомства пообещал президенту Молдовы полную поддержку реформ и интеграции в Евросоюз. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T13:04+0300

2021-07-23T13:04+0300

2021-07-23T13:10+0300

майя санду

политика

мид румынии

румыния

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Развитие межправительственного сотрудничества, финансовая помощь и поддержка в реформах и процессе интеграции в ЕС. Такими были главные темы встречи президента Майи Санду и министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску. Глава МИД Румынии также пообещал, что страна выделит посредством европейских фондов еще 300 тысяч евро на нужды некоммерческих организаций и свободной прессы в Молдове, а Санду напомнила, что в этот же день в республику поступает очередная партия вакцин, подаренных Румынией.Санду поблагодарила руководство соседней страны за поддержку Молдовы и за 100 000 доз вакцины Pfizer, которые прибывают сегодня из Румынии.Глава румынского МИД поздравил Санду с результатом на выборах и выразил надежду на скорейшее развитие стратегического партнерства с Молдовой, в том числе в части, которая касается интеграции страны в ЕС."Румыния готова ускорить реализацию совместных проектов, которые в последнее время были приостановлены. Мы готовы увеличить их количество. Это сообщение – о полной открытости Румынии к укреплению сотрудничества", – заявил Ауреску.Министр пообещал восстановление финансовой помощи Румынии Молдове, в частности, Бухарест выделит 300 тысяч евро на поддержку гражданского общества и независимой прессы.Министр уточнил, что финансовая помощь предоставляется в соответствии с пакетом поддержки, объявленным президентом Румынии Клаусом Иоханнисом в декабре прошлого года в Кишиневе, и "дополняет аналогичный добровольный взнос в размере 250 тысяч евро, предоставленный в ноябре прошлого года".Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску находится в Кишиневе с официальным визитом. Он прибыл в Молдову с официальной делегацией МИД из Бухареста.Последний визит румынского дипломата в Молдову состоялся в феврале этого года. Тогда Ауреску принял участие в передаче помощи республике от Румынии для борьбы с пандемией COVID-19.Стоит отметить, что это первый визит официального лица другого государства после проведения досрочных парламентских выборов в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210712/itogi-vyborov-esche-moldova-ili-uzhe-romania-35495487.html

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майя санду, мид румынии, румыния