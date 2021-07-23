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ДТП в Сынджерейском районе: двое погибших, четверо в больнице
ДТП в Сынджерейском районе: двое погибших, четверо в больнице
Страшное ДТП, произошедшее минувшим вечером в Сынджерейском районе, унесло жизни двух человек. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T09:58+0300
2021-07-23T09:58+0300
2021-07-23T10:10+0300
общество
происшествия
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В четверг около 22.00 на трассе М-5 недалеко от села Кошкодень Сынджерейского района произошло дорожно-транспортное происшествие.Прибыв на место происшествия, полиция установила, что автомобиль марки Audi, в котором находились 38-летний водитель и два пассажира, по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого был 26-летний молодой человек. В машине также были его жена и ребенок.Сообщается, что в результате столкновения пассажиры Audi – 59-летний житель села Кошкодень и 51-летний мужчина из села Глинжень Фалештского района – скончались на месте.Водитель Audi, а также все пассажиры и шофер Mercedes были доставлены в больницу.По факту ДТП возбуждено уголовное дело, полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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происшествия
ДТП в Сынджерейском районе: двое погибших, четверо в больнице
09:58 23.07.2021 (обновлено: 10:10 23.07.2021)
Страшное ДТП, произошедшее минувшим вечером в Сынджерейском районе, унесло жизни двух человек.
В четверг около 22.00 на трассе М-5 недалеко от села Кошкодень Сынджерейского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Прибыв на место происшествия, полиция установила, что автомобиль марки Audi, в котором находились 38-летний водитель и два пассажира, по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого был 26-летний молодой человек. В машине также были его жена и ребенок.
Сообщается, что в результате столкновения пассажиры Audi – 59-летний житель села Кошкодень и 51-летний мужчина из села Глинжень Фалештского района – скончались на месте.
Водитель Audi, а также все пассажиры и шофер Mercedes были доставлены в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.