https://ru.sputnik.md/20210723/dtp-v-syndzhereyskom-rayone-dvoe-pogibshikh-chetvero-v-bolnitse-42971168.html

ДТП в Сынджерейском районе: двое погибших, четверо в больнице

ДТП в Сынджерейском районе: двое погибших, четверо в больнице

Страшное ДТП, произошедшее минувшим вечером в Сынджерейском районе, унесло жизни двух человек. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T09:58+0300

2021-07-23T09:58+0300

2021-07-23T10:10+0300

общество

происшествия

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В четверг около 22.00 на трассе М-5 недалеко от села Кошкодень Сынджерейского района произошло дорожно-транспортное происшествие.Прибыв на место происшествия, полиция установила, что автомобиль марки Audi, в котором находились 38-летний водитель и два пассажира, по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого был 26-летний молодой человек. В машине также были его жена и ребенок.Сообщается, что в результате столкновения пассажиры Audi – 59-летний житель села Кошкодень и 51-летний мужчина из села Глинжень Фалештского района – скончались на месте.Водитель Audi, а также все пассажиры и шофер Mercedes были доставлены в больницу.По факту ДТП возбуждено уголовное дело, полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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2021

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия