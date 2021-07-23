https://ru.sputnik.md/20210723/est-li-politika-v-moldove--borba-za-vlast-okonchena-i-nadolgo-43110194.html

Есть ли политика в Молдове — борьба за власть окончена и надолго

Есть ли политика в Молдове — борьба за власть окончена и надолго

Президент подписала указ, и 26 июля состоится первое заседание парламента нового созыва. Это будет праздник, а затем начнутся суровые будни. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T22:15+0300

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pas

молдова

политика

парламент

оппозиция

власть

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Одного из партийных лидеров, потерпевших неудачу на парламентских выборах, спросили в телеэфире, что он думает о молдавской политике — как все будет происходить в следующие четыре года. "Не будет больше в Молдове политики", — ответил тот с легкой горечью.Десять лет за кулисами и в кулуарахПонятно, что теперь уже бывший депутат имел в виду. Все последнее десятилетие борьба за власть в Молдове разворачивалась в ситуации, когда ни у одного из противников не хватало сил на самостоятельное удержание большинства в парламенте.Уже повзрослели дети, родители которых наблюдали формирование первого "коллективного разума" — стартового Альянса за европейскую интеграцию в 2009 году. С тех пор в Молдове никто ничего не решал в одиночку (исключая краткий период владычества Владимира Плахотнюка). Все привыкли, что страной правит группа лиц. И лица эти менялись иногда с головокружительной скоростью.В этом и заключалась политика в Молдове. В хитроумных комбинациях, в выстраивании запутанных систем сдержек и противовесов. В распределении постов между партиями по сложным алгоритмам, в "золотых голосах", во временных союзах и в перетягивании депутатов из фракции во фракцию. Иногда буквально от нескольких депутатских голосов зависело, будет ли отправлено в отставку очередное правительство.В этом смысле политика в Молдове, — как борьба за власть — действительно, закончилась. На все четыре года. "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, и с таким резервом правящая партия может просто не обращать внимания на оппозицию в парламенте.Отставка кабмина, который назначит PAS, теперь возможна лишь по одному сценарию — если так решит сама правящая партия. Блокирование законов, любимый инструмент оппозиции, сломался. "Действие и солидарность" может самостоятельно принять любой закон, кроме поправок в Конституцию. А менять Конституцию PAS пока не собирается. Тем более, что для решения тонких вопросов в распоряжении власти имеется Конституционный суд, в последнее время удовлетворяющий все запросы пропрезидентской партии и ее союзников.Оппозиция готовится к реваншу на местных выборахПравильные политики начинают готовиться к следующим выборам наутро после окончания выборов предыдущих. И сейчас главная цель оппозиционных партий, ПСРМ, "Шор" и ПКРМ — это местные выборы в 2023 году.Но это будет главной целью и власти. Триумф "Действия и солидарности" обозреватели сейчас сравнивают с сокрушительной победой коммунистов на выборах в 2001 году. Если продолжать эту аналогию, то вслед за этим PAS победит и в 2023 году — как победила ПКРМ на местных выборах в 2003-м. И тогда "Действие и солидарность", а значит и Майя Санду, получат уже по-настоящему абсолютную власть. Если, конечно, не успеют за два оставшихся до местных выборов года наделать катастрофических ошибок.Правда, правление ПКРМ после 2001 года вовсе не было спокойным. Оппозиция не давала власти покоя, в парламенте звучала жесткая критика, а на улицах год за годом шли антиправительственные митинги. И власть была вынуждена реагировать — в ущерб борьбе с социальными и экономическими проблемами, которые осаждали Молдову со всех сторон.Сначала протестовала ХДНП во главе с Юрие Рошкой — они вывели на улицы тысячи студентов, проводили ежедневные массовые марши и развернули первый палаточный городок у стен президентского дворца. Затем людей на улицы выводил "Блок Демократическая Молдова" во главе с Серафимом Урекяном.Эта долгая борьба завершилась в апреле 2009 года, когда коммунистам после парламентских выборов не хватило всего лишь одного депутатского голоса, чтобы избрать президента и продолжить правление. Следующие выборы, в июле 2009 года, ПКРМ проиграла "по очкам" — получив 48 мандатов, но уступив оппозиции, объединившейся в "Альянс за евроинтеграцию".Казалось бы, и нынешняя оппозиция, социалисты, коммунисты и "Шор" тоже располагают широкими возможностями, чтобы устроить власти вырванные годы. Однако здесь существует одна, но крайне серьезная проблема, угрожающая обнулить все уличные усилия оппозиции — внешний фактор.Запад не на стороне оппозицииВсе силы, оппозиционные коммунистам, получившим в 2001 году абсолютную власть, пользовались полной поддержкой Запада. Парламентские и уличные выступления оппозиции подкреплялись заявлениями официальных лиц в Брюсселе и Вашингтоне.Молдавским властями не прощали ничего, ни малейшего промаха — в каждый прорыв антиправительственные политики бросались, как пехота, под прикрытием тяжелой политической артиллерии ЕС и США.В 2021 году ситуация качественно иная. Власть пользуется практически безграничным доверием и всемерной поддержкой Запада. Выступления оппозиции не получат поддержки — ни официальной, ни медийной. И напротив, власти будет прощаться все. Даже если PAS развернет политические репрессии против оппонентов, ни ЕС, ни США, ни МВФ со Всемирным банком не будут это порицать — на борьбу с коррупцией можно списать все, что угодно.Однако именно в этом заключается отличный шанс для оппозиции. С кулуарными интригами, закулисными договоренностями в кишиневских кафе и политическими битвами на ковровых дорожках покончено. На все четыре года.Наступает время реальной политики — той, которая происходит на сельских сходах и городских митингах, на улицах, по которым шагают агитаторы, и площадях, заполненных людьми. Если оппозиция сумеет вернуть себе массовую поддержку избирателей, — а только так ее и можно вернуть, — то даже мнение всесильных "внешних партнеров" окажется ничего не означающим. Как, собственно, это и случилось в 2001-м году.

https://ru.sputnik.md/20210723/parlament-gotovitsya-k-pervomu-zasedaniyu-novogo-sozyva-zakonodatelnogo-organa-43065854.html

https://ru.sputnik.md/20210721/kogda-v-moldove-poyavitsya-pravitelstvo--kalendar-formirovaniya-novoy-vlasti-42849848.html

https://ru.sputnik.md/20210714/Popadet-li-Moldova-v-Evrosoyuz-pri-Sandu-35509511.html

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pas, молдова, парламент, оппозиция, власть