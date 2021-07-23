https://ru.sputnik.md/20210723/filmy-moldavskogo-rezhissera-pokazyvayut-po-vsemu-miru-42957902.html

Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру

Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру

Молдавский кинематограф продолжает развиваться. Один из лучших примеров успеха отечественного кинематографа - Думитру Гросей. 23.07.2021, Sputnik Молдова

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режиссер

культура

молдова

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Картины известного молдавского режиссера Думитру Гросея видит весь мир благодаря международным фестивалям, в которых участвует этот талантливый режиссер. Подробности о последних успехах рассказал сам кинорежиссер в эфире радиостудии Sputnik Молдова.В частности, продолжает свое триумфальное шествие по крупным международным кинофестивалям короткометражный фильм "Днем артист, вечером таксист", выпущенный в 2018 году.По словам режиссера, недавно короткометражка прошла отбор на престижном международном фестивале и вышла в финал. Другой известный фильм кинематографиста отметили на Фестивале современного кино в Армении.В послужном списке молдавского режиссера десятки наград, полученных на международных фестивалях.Среди них – "Золотая гагара" на XXIII Международном телефестивале To save and preserve, проходившем в российском Ханты-Мансийске. Думитру Гросей также получил награду за "Лучший сценарий" с кинопроектом "Ионел и Маричика" на Международном кинофестивале Golden Frame в Харькове, Украина.В то же время его фильмы получили официальные номинации в Италии, Китае, Марокко, Турции, Албании, Ливане, Румынии и других странах.В 2020 году еще один фильм получил Гран-при в категории "Игровое кино" на международном кинофестивале в Аргентине.Фильмы режиссера Думитру Гросея зарегистрированы более чем на 1000 фестивалях по всему миру.

https://ru.sputnik.md/20181218/LIVE-Est-li-buduschee-u-moldavskogo-kinematografa-23664983.html

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режиссер, молдова