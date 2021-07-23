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Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру
Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру
Молдавский кинематограф продолжает развиваться. Один из лучших примеров успеха отечественного кинематографа - Думитру Гросей. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T07:30+0300
2021-07-23T09:07+0300
режиссер
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Картины известного молдавского режиссера Думитру Гросея видит весь мир благодаря международным фестивалям, в которых участвует этот талантливый режиссер. Подробности о последних успехах рассказал сам кинорежиссер в эфире радиостудии Sputnik Молдова.В частности, продолжает свое триумфальное шествие по крупным международным кинофестивалям короткометражный фильм "Днем артист, вечером таксист", выпущенный в 2018 году.По словам режиссера, недавно короткометражка прошла отбор на престижном международном фестивале и вышла в финал. Другой известный фильм кинематографиста отметили на Фестивале современного кино в Армении.В послужном списке молдавского режиссера десятки наград, полученных на международных фестивалях.Среди них – "Золотая гагара" на XXIII Международном телефестивале To save and preserve, проходившем в российском Ханты-Мансийске. Думитру Гросей также получил награду за "Лучший сценарий" с кинопроектом "Ионел и Маричика" на Международном кинофестивале Golden Frame в Харькове, Украина.В то же время его фильмы получили официальные номинации в Италии, Китае, Марокко, Турции, Албании, Ливане, Румынии и других странах.В 2020 году еще один фильм получил Гран-при в категории "Игровое кино" на международном кинофестивале в Аргентине.Фильмы режиссера Думитру Гросея зарегистрированы более чем на 1000 фестивалях по всему миру.
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Кристина Баш
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режиссер, молдова

Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру

07:30 23.07.2021 (обновлено: 09:07 23.07.2021)
0
© Sputnik / Mihai CarausИстория Молдова фильм
История Молдова фильм - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Cristina Bas - Sputnik Молдова
Кристина Баш
Все материалы
Молдавский кинематограф продолжает развиваться. Один из лучших примеров успеха отечественного кинематографа - Думитру Гросей.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Картины известного молдавского режиссера Думитру Гросея видит весь мир благодаря международным фестивалям, в которых участвует этот талантливый режиссер. Подробности о последних успехах рассказал сам кинорежиссер в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
В частности, продолжает свое триумфальное шествие по крупным международным кинофестивалям короткометражный фильм "Днем артист, вечером таксист", выпущенный в 2018 году.

"Все эти результаты мотивируют меня продолжать работать с большой самоотдачей. Нелегко побеждать на международных фестивалях и особенно получать награды. Для меня это большой успех", - отметил Гросей.

По словам режиссера, недавно короткометражка прошла отбор на престижном международном фестивале и вышла в финал. Другой известный фильм кинематографиста отметили на Фестивале современного кино в Армении.
В послужном списке молдавского режиссера десятки наград, полученных на международных фестивалях.
Среди них – "Золотая гагара" на XXIII Международном телефестивале To save and preserve, проходившем в российском Ханты-Мансийске. Думитру Гросей также получил награду за "Лучший сценарий" с кинопроектом "Ионел и Маричика" на Международном кинофестивале Golden Frame в Харькове, Украина.
Есть ли будущее у молдавского кинематографа. - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2018
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Есть ли будущее у молдавского кинематографа
18 декабря 2018, 17:00
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В то же время его фильмы получили официальные номинации в Италии, Китае, Марокко, Турции, Албании, Ливане, Румынии и других странах.
В 2020 году еще один фильм получил Гран-при в категории "Игровое кино" на международном кинофестивале в Аргентине.
Фильмы режиссера Думитру Гросея зарегистрированы более чем на 1000 фестивалях по всему миру.
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