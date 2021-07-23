https://ru.sputnik.md/20210723/geroin-pochti-na-40-millionov-dollarov-izyali-na-ukraine-43043338.html

Героин почти на 40 миллионов долларов изъяли на Украине

Героин почти на 40 миллионов долларов изъяли на Украине

Правоохранители изъяли 1159 брикетов с героином, общий вес особо опасного наркотического средства - более 368 килограммов. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T22:39+0300

2021-07-23T22:39+0300

2021-07-23T22:39+0300

героин

контрабанда

украина

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Украинским правоохранителям удалось изъять почти 370 килограммов героина. Наркотическое вещество прибыло из Турции в фурах с кирпичом, передает РИА Новости. Общая стоимость контрабанды составляет 36,8 миллиона долларов, об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку. В ходе проведения осмотра в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято пять брикетов с 1550 граммами героина."Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства - более 368 килограммов, что по ценам черного рынка стоит более 1 миллиарда гривен (36,8 миллиона долларов - ред.)", - добавила она.

https://ru.sputnik.md/20210702/Operatsiya-Kaskad-politsiya-razyskivaet-narkotiki-po-vsey-strane-35348195.html

украина

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героин, контрабанда, украина