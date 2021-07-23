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Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды

Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды

Эксперт рассказал о качестве жизни в Молдове, сравнив уровень жизни самых бедных и богатых населенных пунктов республики. 23.07.2021, Sputnik Молдова

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Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды

У 50 беднейших населенных пунктов Молдовы доходы на душу населения в 16 раз меньше, чем у 50 самых богатых, – разница больше, чем между Молдовой и Германией. И при этом не сравнивается уровень доходов в Кишиневе и в самом бедном молдавском селе. Такую жизненную арифметику в эфире студии Sputnik Молдова привел экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.И это несмотря на то, что, по словам Ионицэ, разницу в качестве жизни государство немного компенсирует."Еще раз говорю, берем 50 самых бедных и 50 самых богатых населенных пунктов. Но если сравнить 10 и 10, то там разница в доходах вырастает до 30-40 раз. Качество жизни в бедном населенном пункте в 15 раз хуже, чем в нормальном. Вот все ответы, и я не удивлен, потому что это логично", – заключил собеседник.

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