https://ru.sputnik.md/20210723/ionitse-komu-v-moldove-ne-povezlo-dvazhdy-42917834.html
Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды
Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды
Эксперт рассказал о качестве жизни в Молдове, сравнив уровень жизни самых бедных и богатых населенных пунктов республики. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T09:00+0300
2021-07-23T09:00+0300
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Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды
Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды
У 50 беднейших населенных пунктов Молдовы доходы на душу населения в 16 раз меньше, чем у 50 самых богатых, – разница больше, чем между Молдовой и Германией. И при этом не сравнивается уровень доходов в Кишиневе и в самом бедном молдавском селе. Такую жизненную арифметику в эфире студии Sputnik Молдова привел экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.И это несмотря на то, что, по словам Ионицэ, разницу в качестве жизни государство немного компенсирует."Еще раз говорю, берем 50 самых бедных и 50 самых богатых населенных пунктов. Но если сравнить 10 и 10, то там разница в доходах вырастает до 30-40 раз. Качество жизни в бедном населенном пункте в 15 раз хуже, чем в нормальном. Вот все ответы, и я не удивлен, потому что это логично", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды
09:00 23.07.2021 (обновлено: 09:29 23.07.2021)
Эксперт рассказал о качестве жизни в Молдове, сравнив уровень жизни самых бедных и богатых населенных пунктов республики.
У 50 беднейших населенных пунктов Молдовы доходы на душу населения в 16 раз меньше, чем у 50 самых богатых, – разница больше, чем между Молдовой и Германией. И при этом не сравнивается уровень доходов в Кишиневе и в самом бедном молдавском селе. Такую жизненную арифметику в эфире студии Sputnik Молдова привел экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
"Получается, что кому-то из бедного села не повезло дважды: первое – это то, что он родился в Молдове, самой бедной стране Европы, а второе – он родился в самом бедном селе Молдовы", – отметил экономист.
И это несмотря на то, что, по словам Ионицэ, разницу в качестве жизни государство немного компенсирует.
"Еще раз говорю, берем 50 самых бедных и 50 самых богатых населенных пунктов. Но если сравнить 10 и 10, то там разница в доходах вырастает до 30-40 раз. Качество жизни в бедном населенном пункте в 15 раз хуже, чем в нормальном. Вот все ответы, и я не удивлен, потому что это логично", – заключил собеседник.