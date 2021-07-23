https://ru.sputnik.md/20210723/italiya-prodlevaet-rezhim-chs-i-vvodit--covid-sertifikat-dlya-vsekh-obschestvennykh-mest-42966886.html

Италия продлевает режим ЧС и вводит COVID-сертификат для всех общественных мест

Италия продлевает режим ЧС и вводит COVID-сертификат для всех общественных мест

Уже в августе доступ в бары, рестораны и во все общественные места в закрытых помещениях в Италии будет разрешен только при наличии COVID-сертификата. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T08:39+0300

2021-07-23T08:39+0300

2021-07-23T09:01+0300

коронавирус

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1a/34535233_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa47f40475fe562941b84a8f82d71b3e.jpg

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Совет министров Италии принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на специальной пресс-конференции после одобрения правительством декрета о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.Согласно документу, на территории страны вводится COVID-сертификат для посещения ресторанов и баров в закрытых помещениях, музеев и кино, спортзалов и бассейнов и культурных мероприятий, сообщает РИА Новости. Кроме того, власти Италии изменили критерии присвоения цветовых категорий, которые влекут введение отдельных пакетов карантинных ограничений в некоторых регионах."Сейчас мы расширяем действие этого инструмента (COVID-сертификата – ред.) на ресторанную деятельность в закрытых помещениях при обслуживанием за столиком, спортивные и культурные мероприятия, музеи и другие учреждения культуры, спортзалы, оздоровительные центры, бассейны, конгрессы, ярмарки, тематические и развлекательные парки", – сказал министр.Премьер-министр Марио Драги, открывая пресс-конференцию, заявил, что ситуация с заражениями в Италии пока более благоприятна в сравнении с другими европейскими странами.По его словам, сертификат становится условием для продолжения экономической деятельности.Новый декрет, который вступит в силу с 6 августа, оговаривает, что от необходимости предъявлять сертификат освобождаются клиенты, употребляющие еду и напитки не за столом, – таким образом, итальянские власти оставили гражданам возможность выпить кофе за стойкой бара. Также от COVID-документа освобождены клиенты, занимающие места в заведениях на открытом воздухе.

https://ru.sputnik.md/20210628/novaya-politicheskaya-realnost-italia-moldova-35286963.html

италия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

италия