Коронавирус
Италия продлевает режим ЧС и вводит COVID-сертификат для всех общественных мест
08:39 23.07.2021 (обновлено: 09:01 23.07.2021)
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Уже в августе доступ в бары, рестораны и во все общественные места в закрытых помещениях в Италии будет разрешен только при наличии COVID-сертификата.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Совет министров Италии принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца на специальной пресс-конференции после одобрения правительством декрета о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.
"Первое – мы продлеваем режим ЧС до 31 декабря этого года", – заявил Сперанца.
Согласно документу, на территории страны вводится COVID-сертификат для посещения ресторанов и баров в закрытых помещениях, музеев и кино, спортзалов и бассейнов и культурных мероприятий, сообщает РИА Новости. Кроме того, власти Италии изменили критерии присвоения цветовых категорий, которые влекут введение отдельных пакетов карантинных ограничений в некоторых регионах.
"Сейчас мы расширяем действие этого инструмента (COVID-сертификата – ред.) на ресторанную деятельность в закрытых помещениях при обслуживанием за столиком, спортивные и культурные мероприятия, музеи и другие учреждения культуры, спортзалы, оздоровительные центры, бассейны, конгрессы, ярмарки, тематические и развлекательные парки", – сказал министр.
Премьер-министр Марио Драги, открывая пресс-конференцию, заявил, что ситуация с заражениями в Италии пока более благоприятна в сравнении с другими европейскими странами.
"Вариант "дельта" очень опасный, потому что распространяется быстрее, чем остальные. Другие европейские страны находятся впереди нас в плане заражений, но мы поняли, что без быстрого реагирования ситуация других стран проявится у нас с довольно малым перерывом. Мы должны иметь в виду, что при отсутствии мер она повторится в Италии", – сказал министр.
По его словам, сертификат становится условием для продолжения экономической деятельности.
Новый декрет, который вступит в силу с 6 августа, оговаривает, что от необходимости предъявлять сертификат освобождаются клиенты, употребляющие еду и напитки не за столом, – таким образом, итальянские власти оставили гражданам возможность выпить кофе за стойкой бара. Также от COVID-документа освобождены клиенты, занимающие места в заведениях на открытом воздухе.
Новый декрет, который вступит в силу с 6 августа, оговаривает, что от необходимости предъявлять сертификат освобождаются клиенты, употребляющие еду и напитки не за столом, – таким образом, итальянские власти оставили гражданам возможность выпить кофе за стойкой бара. Также от COVID-документа освобождены клиенты, занимающие места в заведениях на открытом воздухе.