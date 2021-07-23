https://ru.sputnik.md/20210723/konstitutsionnyy-sud-priznal-itogi-parlamentskikh-vyborov-42971769.html
Конституционный суд признал итоги парламентских выборов
Конституционный суд признал итоги парламентских выборов
Судьи утвердили итоги парламентских выборов и признали мандаты новоизбранных депутатов парламента XI созыва. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T12:07+0300
2021-07-23T12:07+0300
2021-07-23T12:42+0300
политика
выборы
конституционный суд
парламент
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ПШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Конституционный суд признал итоги внеочередных парламентских выборов 11 июля, а также утвердил мандаты избранных депутатов.Отчет ЦИК о проведении выборов и итоговый протокол с результатами голосования в рамках судебного заседания представил глава ЦИК Дорин Чимил.По словам главы КС Домники Маноле, в адрес Конституционного суда от одного из конкурентов на выборах – партии "Новый исторический выбор" – поступила жалоба с требованием проведения пересчета голосов и аннулирования итогов выборов, которая была отклонена судом несколько дней назад.Представитель PAS в суде Серджиу Литвиненко хоть и перечислил некоторые предполагаемые нарушения в ходе избирательного процесса, попросил суд признать результаты выборов."Сложности были, но они, конечно, не могли повлиять на итоги голосования", – заявил суду Литвиненко.После заседания в совещательной комнате, глава КС Домника Маноле огласила выписку из решения КС.Далее она зачитала имена 101 депутата нового парламента.Напомним, 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.
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выборы, конституционный суд, парламент
Конституционный суд признал итоги парламентских выборов
12:07 23.07.2021 (обновлено: 12:42 23.07.2021)
Судьи утвердили итоги парламентских выборов и признали мандаты новоизбранных депутатов парламента XI созыва.
ПШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Конституционный суд признал итоги внеочередных парламентских выборов 11 июля, а также утвердил мандаты избранных депутатов.
Отчет ЦИК о проведении выборов и итоговый протокол с результатами голосования в рамках судебного заседания представил глава ЦИК Дорин Чимил.
"ЦИК распределил мандаты депутатов парламента следующим образом: Партия "Действие и солидарность" (PAS) – 63 мандата, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 32 мандата и Партия "Шор" – 6 мандатов", – заявил в ходе заседания Чимил.
По словам главы КС Домники Маноле, в адрес Конституционного суда от одного из конкурентов на выборах – партии "Новый исторический выбор" – поступила жалоба с требованием проведения пересчета голосов и аннулирования итогов выборов, которая была отклонена судом несколько дней назад.
Представитель PAS в суде Серджиу Литвиненко хоть и перечислил некоторые предполагаемые нарушения в ходе избирательного процесса, попросил суд признать результаты выборов.
"Сложности были, но они, конечно, не могли повлиять на итоги голосования", – заявил суду Литвиненко.
После заседания в совещательной комнате, глава КС Домника Маноле огласила выписку из решения КС.
"Конституционный суд постановил признать результаты выборов парламента XI созыва. Утверждаются мандаты депутатов, избранных в парламент", – процитировала резолютивную часть решения Маноле.
Далее она зачитала имена 101 депутата нового парламента.
Напомним, 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов.
В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.