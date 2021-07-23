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Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
Глава МИД РФ рассказал о том, как Запад развернул геополитическую борьбу за соседние с Россией страны, в том числе за Молдову. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T12:35+0300
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Запад хочет расшатать ситуацию вокруг РФ, в том числе с помощью фейков, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке ЕР.Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом, добавил Лавров."(Они хотят. — Прим. ред.) окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что эта линия Запада самым ярким образом проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали "обкатать" и в Белоруссии. Также, по его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдову, не гнушаясь открытой пропагандой во время предвыборной кампании."Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — заключил глава МИД РФ.
https://ru.sputnik.md/20210706/mezhdu-vostok-zapad-moldavane-khotyat-strategicheskogo-partnerstva-35389097.html
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запад, россия

Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России

12:35 23.07.2021 (обновлено: 12:41 23.07.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Гватемалы С. Лаврова и П. Броло
Встреча глав МИД РФ и Гватемалы С. Лаврова и П. Броло - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Глава МИД РФ рассказал о том, как Запад развернул геополитическую борьбу за соседние с Россией страны, в том числе за Молдову.
Запад хочет расшатать ситуацию вокруг РФ, в том числе с помощью фейков, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке ЕР.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор - "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", — сказал дипломат.

Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом, добавил Лавров.
"(Они хотят. — Прим. ред.) окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что эта линия Запада самым ярким образом проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали "обкатать" и в Белоруссии. Также, по его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдову, не гнушаясь открытой пропагандой во время предвыборной кампании.
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"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — заключил глава МИД РФ.
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