https://ru.sputnik.md/20210723/lavrov-o-popytkakh-zapada-sozdat-poyas-nestabilnosti-vokrug-rossii-42975844.html

Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России

Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России

Глава МИД РФ рассказал о том, как Запад развернул геополитическую борьбу за соседние с Россией страны, в том числе за Молдову. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T12:35+0300

2021-07-23T12:35+0300

2021-07-23T12:41+0300

политика

запад

россия

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Запад хочет расшатать ситуацию вокруг РФ, в том числе с помощью фейков, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке ЕР.Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом, добавил Лавров."(Они хотят. — Прим. ред.) окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что эта линия Запада самым ярким образом проявилась на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций попробовали "обкатать" и в Белоруссии. Также, по его словам, США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдову, не гнушаясь открытой пропагандой во время предвыборной кампании."Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — заключил глава МИД РФ.

https://ru.sputnik.md/20210706/mezhdu-vostok-zapad-moldavane-khotyat-strategicheskogo-partnerstva-35389097.html

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