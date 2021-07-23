https://ru.sputnik.md/20210723/live-konstitutsionnyy-sud-moldovy-rassmatrivaet-itogi-vyborov-42952608.html

Live: Конституционный суд Молдовы рассматривает итоги выборов

Live: Конституционный суд Молдовы рассматривает итоги выборов

В пятницу, 23 июля, Конституционный суд рассматривает итоги досрочных парламентских выборов, Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию. 23.07.2021, Sputnik Молдова

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политика

парламентские выборы 2021

молдова

конституционный суд

парламент

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Напомним, во вторник, 20 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила в Конституционный суд (КС) отчет об итогах выборов, прошедших 11 июля 2021 года. Признание их результатов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.В КС, в свою очередь, сообщили, что ведомством были получены отчет и протокол о подведении итогов выборов, а также другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов.Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.

https://ru.sputnik.md/20210719/TsIK-Moldovy-raspredelyaet-kolichestvo-deputatskikh-mandatov-po-itogam-vyborov-35576073.html

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парламентские выборы 2021, молдова, конституционный суд, парламент