https://ru.sputnik.md/20210723/livni-i-opolzni-v-indii-stali-prichinoy-smerti-139-chelovek-43107907.html
Ливни и оползни в Индии стали причиной смерти 139 человек
Ливни и оползни в Индии стали причиной смерти 139 человек
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T20:56+0300
2021-07-23T20:56+0300
2021-07-23T20:56+0300
общество
оползень
наводнение
индия
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Число жертв непогоды в центре Индии достигло 129, передает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.Ранее было известно о 36 погибших, которые стали жертвами непрекращающихся ливней и оползней в округе Райгад."За последние 48 часов число жертв в штате Махараштра достигло 129. Большая часть смертей приходится на округа Райгад и Сатара", - заявил представитель управления.Согласно изданию, число погибших в Райгаде из-за оползней увеличилось до 38. Несколько человек погибли в наводнениях. Общее количество жертв непогоды в Сатаре составило 27. Зафиксированы смерти и в других округах на востоке Махараштры, а именно в Гондии и Чандрапуре. В прибрежном округе Ратнагири не менее 10 человек могут находиться под обломками из-за схода оползня.В Индии объявлен красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра.
https://ru.sputnik.md/20210723/navodnenie-so-smertelnym-itogom-v-belgii---ne-menee-37-pogibshikh-42994798.html
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оползень, наводнение, индия
Ливни и оползни в Индии стали причиной смерти 139 человек
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik.
Число жертв непогоды в центре Индии достигло 129, передает РИА Новости
со ссылкой на газету Times of India.
Ранее было известно о 36 погибших, которые стали жертвами непрекращающихся ливней и оползней в округе Райгад.
"За последние 48 часов число жертв в штате Махараштра достигло 129. Большая часть смертей приходится на округа Райгад и Сатара", - заявил представитель управления.
Согласно изданию, число погибших в Райгаде из-за оползней увеличилось до 38. Несколько человек погибли в наводнениях. Общее количество жертв непогоды в Сатаре составило 27. Зафиксированы смерти и в других округах на востоке Махараштры, а именно в Гондии и Чандрапуре. В прибрежном округе Ратнагири не менее 10 человек могут находиться под обломками из-за схода оползня.
В Индии объявлен красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра.