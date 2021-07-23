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МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. 23.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В состоянии певицы МакSим наметились улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным, передает РИА Новости.Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт". "Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление, и реабилитация", - добавила Соколова.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". состоянии певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель.
https://ru.sputnik.md/20210722/predstavitel-maksim-rasskazala-podrobnosti-sostoyaniya-pevitsy-42935903.html
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госпитализация, певица

МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии

21:17 23.07.2021
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В состоянии певицы МакSим наметились улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным, передает РИА Новости.
"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо", - написала Соколова в своем Instagram.
Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт".
"Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление, и реабилитация", - добавила Соколова.
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Культура
Представитель МакSим рассказала подробности состояния певицы
Вчера, 23:02
333
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". состоянии певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель.
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