https://ru.sputnik.md/20210723/maksim-idet-na-popravku---chto-izmenilos-v-ee-sostoyanii-43109633.html
МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T21:17+0300
2021-07-23T21:17+0300
2021-07-23T21:17+0300
культура
госпитализация
певица
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В состоянии певицы МакSим наметились улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным, передает РИА Новости.Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт". "Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление, и реабилитация", - добавила Соколова.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". состоянии певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель.
https://ru.sputnik.md/20210722/predstavitel-maksim-rasskazala-podrobnosti-sostoyaniya-pevitsy-42935903.html
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госпитализация, певица
МакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В состоянии певицы МакSим наметились улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным, передает РИА Новости
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"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо", - написала Соколова в своем Instagram.
Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт".
"Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление, и реабилитация", - добавила Соколова.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст". состоянии певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель.