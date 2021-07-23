https://ru.sputnik.md/20210723/minzdrav-rossii-zayavil-o-roste-tempov-proizvodstva-vaktsin-ot-koronavirusa-43068340.html

Минздрав России заявил о росте темпов производства вакцин от коронавируса

Минздрав России заявил о росте темпов производства вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения РФ заявил о росте в стране темпов производства вакцин от коронавируса. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T15:43+0300

2021-07-23T15:43+0300

2021-07-23T16:00+0300

коронавирус

вакцина

россия

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о наращивании объемов производства вакцин от коронавируса в стране и о способах их доставки в регионы.Мурашко также подчеркнул, что в качестве вакцин от коронавируса, которые доходят до россиян, можно быть уверенными."Повторюсь, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля... поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина РФ", – отметил российский министр.

россия

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, россия