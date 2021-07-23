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Минздрав России заявил о росте темпов производства вакцин от коронавируса
Минздрав России заявил о росте темпов производства вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения РФ заявил о росте в стране темпов производства вакцин от коронавируса. 23.07.2021, Sputnik Молдова
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коронавирус
вакцина
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о наращивании объемов производства вакцин от коронавируса в стране и о способах их доставки в регионы.Мурашко также подчеркнул, что в качестве вакцин от коронавируса, которые доходят до россиян, можно быть уверенными."Повторюсь, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля... поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина РФ", – отметил российский министр.
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вакцина, россия

Минздрав России заявил о росте темпов производства вакцин от коронавируса

15:43 23.07.2021 (обновлено: 16:00 23.07.2021)
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© Sputnik / Vladislav Vodnev / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Vladislav Vodnev
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Министр здравоохранения РФ заявил о росте в стране темпов производства вакцин от коронавируса.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о наращивании объемов производства вакцин от коронавируса в стране и о способах их доставки в регионы.

"Отработаны вопросы логистические доставки вакцин в регионы, компания-подрядчик сегодня сформировала новые вопросы, и мы держим это на контроле. Прирост темпов производства вакцины отмечается, но мы видим, что и потребность возрастает, поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества ", – сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мурашко также подчеркнул, что в качестве вакцин от коронавируса, которые доходят до россиян, можно быть уверенными.
"Повторюсь, что каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля... поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина РФ", – отметил российский министр.
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