https://ru.sputnik.md/20210723/mir-za-sutki-perekhvat-istrebitelya-besporyadki-v-gaiti-i-situatsiya-s-covid-19-42963121.html

Мир за сутки: перехват истребителя, беспорядки в Гаити и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: перехват истребителя, беспорядки в Гаити и ситуация с COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T09:08+0300

2021-07-23T09:08+0300

2021-07-23T09:35+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват истребителя FGR.4 "Тайфун", принадлежащего ВВС Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.В четверг над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российским рубежам.Су-27 сопроводил немецкий истребитель. После разворота иностранного военного самолета от рубежей России он благополучно вернулся на аэродром базирования."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", — сказано в сообщении.Власти Гаити отменили прощание с убитым президентом Моизом из-за массовых беспорядковМэрия города Кап-Аитьена отменила церемонию прощания с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе. Об этом сообщает местная газета Nouveliste.Похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу, пишет РИА Новости.Агентство, ссылаясь на гаитянское издание, сообщает, что в городе были возведены баррикады из горящих покрышек, манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.Ситуация с COVID-19 в мире и в МолдовеПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 192 миллионов.На утро 23 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 192 531 709. Из них 4 135 259 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 282 698). Следом идут Индия (31 257 720) и Бразилия (19 523 711).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 995 060), Россия (5 979 027), Великобритания (5 626 745), Турция (5 563 903), Аргентина (4 798 851), Колумбия (4 692 570) и Италия (4 302 393).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 322 340 случаев заражения, в Румынии – 1 081 953.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 258 365. В четверг профильное министерство сообщило о 128 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6236, выздоровело 251 242 человека.

https://ru.sputnik.md/20210707/Video-prezidenta-Gaiti-i-ego-suprugu-ubili-pri-napadenii-na-rezidentsiyu-35400728.html

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в мире