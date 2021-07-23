https://ru.sputnik.md/20210723/moshenniki-obmanuli-desyatki-selkhozpredpriyatiy-moldovy-43013047.html

Мошенники обманули десятки сельхозпредприятий Молдовы

Мошенники обманули десятки сельхозпредприятий Молдовы

Преступники втирались в доверие к фермерам, получали у них товары на продажу, а затем исчезали. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T15:14+0300

2021-07-23T15:14+0300

2021-07-23T15:22+0300

общество

мошенничество

прокуратура

фермеры

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КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам вместе с сотрудниками уголовного розыска завершила следствие по делу о мошенниках, обманувших десятки сельхозпредприятий Молдовы.По данным прокуратуры, преступная группа получила от 33 производителей со всей республики сельхозпродукцию на сумму более 6,7 миллиона леев, оплачивать которую не собиралась.Члены ОПГ, представляясь руководителями солидной компании, заключали контракты с сельхозпредприятиями, обещая заплатить за товары позже. Оплату мошенники не производили, а полученную продукцию продавали, оставляя выручку себе.По делу обвиняемыми проходят 7 человек. Трое из них освобождены — они вели только телефонные переговоры и не знали о преступной цели организаторов махинации. В ходе расследования было проведено 17 обысков, изъяты фальшивые документы, электронные носители, телефоны, печати и имущество на общую сумму около миллиона леев.По закону обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20210514/moshennik-s-nemetskim-pasportom-vydan-moldove-34739124.html

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мошенничество, прокуратура, фермеры