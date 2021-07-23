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Мошенники обманули десятки сельхозпредприятий Молдовы
Мошенники обманули десятки сельхозпредприятий Молдовы
Преступники втирались в доверие к фермерам, получали у них товары на продажу, а затем исчезали. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T15:14+0300
2021-07-23T15:22+0300
общество
мошенничество
прокуратура
фермеры
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КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам вместе с сотрудниками уголовного розыска завершила следствие по делу о мошенниках, обманувших десятки сельхозпредприятий Молдовы.По данным прокуратуры, преступная группа получила от 33 производителей со всей республики сельхозпродукцию на сумму более 6,7 миллиона леев, оплачивать которую не собиралась.Члены ОПГ, представляясь руководителями солидной компании, заключали контракты с сельхозпредприятиями, обещая заплатить за товары позже. Оплату мошенники не производили, а полученную продукцию продавали, оставляя выручку себе.По делу обвиняемыми проходят 7 человек. Трое из них освобождены — они вели только телефонные переговоры и не знали о преступной цели организаторов махинации. В ходе расследования было проведено 17 обысков, изъяты фальшивые документы, электронные носители, телефоны, печати и имущество на общую сумму около миллиона леев.По закону обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20210514/moshennik-s-nemetskim-pasportom-vydan-moldove-34739124.html
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мошенничество, прокуратура, фермеры

Мошенники обманули десятки сельхозпредприятий Молдовы

15:14 23.07.2021 (обновлено: 15:22 23.07.2021)
48
© Photo : Miroslav RotariСбор урожая
Сбор урожая - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Преступники втирались в доверие к фермерам, получали у них товары на продажу, а затем исчезали.
КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам вместе с сотрудниками уголовного розыска завершила следствие по делу о мошенниках, обманувших десятки сельхозпредприятий Молдовы.
По данным прокуратуры, преступная группа получила от 33 производителей со всей республики сельхозпродукцию на сумму более 6,7 миллиона леев, оплачивать которую не собиралась.
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Члены ОПГ, представляясь руководителями солидной компании, заключали контракты с сельхозпредприятиями, обещая заплатить за товары позже. Оплату мошенники не производили, а полученную продукцию продавали, оставляя выручку себе.
По делу обвиняемыми проходят 7 человек. Трое из них освобождены — они вели только телефонные переговоры и не знали о преступной цели организаторов махинации. В ходе расследования было проведено 17 обысков, изъяты фальшивые документы, электронные носители, телефоны, печати и имущество на общую сумму около миллиона леев.
По закону обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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