https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html

НАРЭ: АЗС запасли значительное количество топлива, но отказываются его продавать

НАРЭ: АЗС запасли значительное количество топлива, но отказываются его продавать

НАРЭ следит за событиями на рынке нефтепродуктов в Республике Молдова и так называемой нехваткой дизельного топлива на некоторых заправках. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T14:47+0300

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экономика

джурджулешты порт

дизтопливо

бензин

нарэ

топливо

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. За последние дни некоторые операторы нефтяного рынка ввозили значительное количество дизельного топлива на территорию Международного свободного порта Джурджулешть, но отказываются продавать этот вид продукции на заправочных станциях. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). За эту ситуацию, по мнению ведомства, несут исключительную ответственность операторы рынка.Государственные учреждения, по заверению НАРЭ проанализируют ситуацию и выяснят причины такого поведения компаний.НАРЭ заявляет, что, по предварительным данным, с 1 по 22 июля на территорию Республики Молдова, включая Международный свободный порт Джурджулешть, было ввезено 11,6 тысячи тонн бензина и 32 тысячи тонн дизельного топлива.

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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джурджулешты порт, дизтопливо, бензин, нарэ, топливо