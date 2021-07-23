https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html
НАРЭ: АЗС запасли значительное количество топлива, но отказываются его продавать
НАРЭ: АЗС запасли значительное количество топлива, но отказываются его продавать
НАРЭ следит за событиями на рынке нефтепродуктов в Республике Молдова и так называемой нехваткой дизельного топлива на некоторых заправках. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T14:47+0300
2021-07-23T14:47+0300
2021-07-23T15:00+0300
экономика
джурджулешты порт
дизтопливо
бензин
нарэ
топливо
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. За последние дни некоторые операторы нефтяного рынка ввозили значительное количество дизельного топлива на территорию Международного свободного порта Джурджулешть, но отказываются продавать этот вид продукции на заправочных станциях. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). За эту ситуацию, по мнению ведомства, несут исключительную ответственность операторы рынка.Государственные учреждения, по заверению НАРЭ проанализируют ситуацию и выяснят причины такого поведения компаний.НАРЭ заявляет, что, по предварительным данным, с 1 по 22 июля на территорию Республики Молдова, включая Международный свободный порт Джурджулешть, было ввезено 11,6 тысячи тонн бензина и 32 тысячи тонн дизельного топлива.
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Евгений Чебан
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джурджулешты порт, дизтопливо, бензин, нарэ, топливо
НАРЭ: АЗС запасли значительное количество топлива, но отказываются его продавать
14:47 23.07.2021 (обновлено: 15:00 23.07.2021)
НАРЭ следит за событиями на рынке нефтепродуктов в Республике Молдова и так называемой нехваткой дизельного топлива на некоторых заправках.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. За последние дни некоторые операторы нефтяного рынка ввозили значительное количество дизельного топлива на территорию Международного свободного порта Джурджулешть, но отказываются продавать этот вид продукции на заправочных станциях. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). За эту ситуацию, по мнению ведомства, несут исключительную ответственность операторы рынка.
“Что касается последних законодательных изменений, а также заявлений в публичном пространстве некоторых нефтяных компаний или экспертов, формирующих общественное мнение, НАРЭ решительно осуждает любые попытки оказать давление на ранее утвержденные решения агентства”, – говорится в пресс-релизе госоргана.
Государственные учреждения, по заверению НАРЭ проанализируют ситуацию и выяснят причины такого поведения компаний.
НАРЭ заявляет, что, по предварительным данным, с 1 по 22 июля на территорию Республики Молдова, включая Международный свободный порт Джурджулешть, было ввезено 11,6 тысячи тонн бензина и 32 тысячи тонн дизельного топлива.