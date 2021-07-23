https://ru.sputnik.md/20210723/navodnenie-so-smertelnym-itogom-v-belgii---ne-menee-37-pogibshikh-42994798.html
Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, власти не исключают, что число жертв подтоплений может вырасти. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T19:39+0300
2021-07-23T19:39+0300
2021-07-23T20:00+0300
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общество
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наводнение
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Как минимум 37 человек стали жертвами мощного наводнения в Бельгии, передает РИА Новости. По информации кризисного штаба, шесть человек числятся пропавшими без вести.В нескольких районах сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить.Власти Валлонии, одного из наиболее пострадавших районов, объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Восстановительные работы, по данным экспертов, могут затянуться на несколько лет.14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, они стали самыми катастрофичными в истории страны.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-germanii-utratili-nadezhdu-nayti-vyzhivshikh-v-zone-navodneniya-42755324.html
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бельгия, жертвы, наводнение
Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
19:39 23.07.2021 (обновлено: 20:00 23.07.2021)
Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, власти не исключают, что число жертв подтоплений может вырасти.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik.
Как минимум 37 человек стали жертвами мощного наводнения в Бельгии, передает РИА Новости
. По информации кризисного штаба, шесть человек числятся пропавшими без вести.
В нескольких районах сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить.
Власти Валлонии, одного из наиболее пострадавших районов, объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Восстановительные работы, по данным экспертов, могут затянуться на несколько лет.
14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, они стали самыми катастрофичными в истории страны.