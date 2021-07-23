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Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, власти не исключают, что число жертв подтоплений может вырасти. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T19:39+0300
2021-07-23T20:00+0300
бельгия
общество
жертвы
наводнение
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Как минимум 37 человек стали жертвами мощного наводнения в Бельгии, передает РИА Новости. По информации кризисного штаба, шесть человек числятся пропавшими без вести.В нескольких районах сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить.Власти Валлонии, одного из наиболее пострадавших районов, объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Восстановительные работы, по данным экспертов, могут затянуться на несколько лет.14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, они стали самыми катастрофичными в истории страны.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-germanii-utratili-nadezhdu-nayti-vyzhivshikh-v-zone-navodneniya-42755324.html
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бельгия, жертвы, наводнение

Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших

19:39 23.07.2021 (обновлено: 20:00 23.07.2021)
232
© REUTERS / YVES HERMANНаводнение в Бельгии
Наводнение в Бельгии - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, власти не исключают, что число жертв подтоплений может вырасти.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Как минимум 37 человек стали жертвами мощного наводнения в Бельгии, передает РИА Новости. По информации кризисного штаба, шесть человек числятся пропавшими без вести.
© REUTERS / YVES HERMANНаводнение в Бельгии
Наводнение в Бельгии - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Наводнение в Бельгии
© REUTERS / YVES HERMAN
В нескольких районах сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить.
Власти Валлонии, одного из наиболее пострадавших районов, объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Восстановительные работы, по данным экспертов, могут затянуться на несколько лет.
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Общество
В Германии утратили надежду найти выживших в зоне наводнения
21 июля, 14:15
5
14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, они стали самыми катастрофичными в истории страны.
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