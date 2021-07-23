https://ru.sputnik.md/20210723/parlament-gotovitsya-k-pervomu-zasedaniyu-novogo-sozyva-zakonodatelnogo-organa-43065854.html

Парламент готовится к первому заседанию нового созыва законодательного органа

Парламент готовится к первому заседанию нового созыва законодательного органа

Пресс-служба законодательного органа опубликовала фотографии подготовки церемонии проведения первого заседания парламента. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T16:12+0300

2021-07-23T16:12+0300

2021-07-23T17:28+0300

молдова

политика

парламент

солдаты

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Аппарат парламента готовится к проведению учредительного заседания. Указ о его созыве должна подписать Майя Санду.Пресс-служба парламента опубликовала в Facebook фотографии репетиции передачи штандарта парламента новому председателю Законодательного собрания. В репетиции принимают участие солдаты почетного караула.Напомним, Конституционный суд признал итоги внеочередных парламентских выборов 11 июля, а также утвердил мандаты избранных депутатов. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила в новом парламенте 63 мандата из 101, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 32 и Партия "Шор" – шесть мандатов.В Молдове 11 июля прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 52,80% голосов.В высший законодательный орган республики также прошли Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.

https://ru.sputnik.md/20210723/konstitutsionnyy-sud-priznal-itogi-parlamentskikh-vyborov-42971769.html

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молдова, парламент, солдаты