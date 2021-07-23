https://ru.sputnik.md/20210723/pervye-moldavskie-sportsmeny-vystupili-na-olimpiade-v-tokio-42973767.html

Первые молдавские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио

Первые молдавские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио

Молдавские олимпийцы стартовали на Играх еще до официального открытия. Практически сразу после первого этапа состязаний им предстоит нести флаг на церемонии. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T11:36+0300

2021-07-23T11:36+0300

2021-07-23T11:48+0300

олимпиада в токио-2020

олимпиада

стрельба из лука

александра мырка

дан олару

токио

олимпийские игры

сборная молдовы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/42970651_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_df76321a5e1b85369fdff25c631e0c82.jpg

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik Молдова. Молдавские лучники Дан Олару и Александра Мырка в пятницу начали свои выступления на Олимпийских играх в Токио, которые проходят с 21 июля по 8 августа.В первый соревновательный день они прошли квалификационный отбор, который определил пары участников 1/32 финала.Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио>>>Мырка набрала 627 баллов и показала 51-й результат из 64 участников. Таким образом, на стадии 1/32 ее соперницей будет китаянка Янь Сяоли (Yang Xiaolei), набравшая 654 очка и занявшая на первом этапе 14-ю строчку. Победительница дуэли определится 27 июля.Олару, в свою очередь, показал в квалификации 49-й результат (648 очков) из 64 спортсменов. Так, его оппонентом на стадии 1/32 финала станет канадец Дуэнас Криспин (Duenas Crispin), показавший 16-й результат в квалификации (665 очков).Олару и Мырка были выбраны знаменосцами на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Для обоих спортсменов эти Игры уже вторые в карьере. Мырка принимала участие в Олимпиаде в Рио в 2016 году. Тогда в первом круге она уверенно победила серебряную медалистку Игр в Лондоне мексиканку Аиду Роман, а в 1/16 финала уступила китаянке Дзяксин Ву и заняла итоговое 17-е место.Олару дебютировал на Олимпиаде в 15 лет (в 2012-м в Лондоне) и уже тогда сумел одержать две победы. В первом круге он одолел американца Джейка Камински, а во втором раунде – британца Саймона Терри, уступив лишь в 1/8 финала представителю Южной Кореи Киму Бубмину. Кстати, уже тогда Олару доверили право стать знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады.Всего на Игры в Токио путевки получили 20 молдавских спортсменов.СправкаАлександра Мырка родилась 11 октября 1993 года в Кишиневе. Начала заниматься стрельбой из лука в 2008 году, а уже в следующем дебютировала на международных соревнованиях. Тренируется на стадионе "Динамо" под руководством Ирины Чекановой. Помимо спортивной карьеры, увлекается музыкой. В 2016 году выиграла в миксте с Даном Олару чемпионат Европы, который проходил в Ноттингеме. До этого Мырка принимала участие в юношеских Играх в Сингапуре. Также она заняла третье место в Анталье на квалификационном турнире к Олимпиаде-2016, а в 2019-м в Берлине выиграла серебро Кубка мира в миксте с Даном Олару. В настоящее время занимает 15-е место в мировом рейтинге.Дан Олару родился 11 ноября 1996 года в Кишиневе. Начал заниматься стрельбой из лука в 2008 году, а в 2010-м дебютировал на международных соревнованиях. Тренируется на стадионе "Динамо" под руководством Ирины Чекановой. Кроме спорта, увлекается музыкой. Олару завоевал золото чемпионата Европы в миксте с Александрой Мыркой в 2016 году, тогда же выиграл серебро чемпионата мира в закрытых помещениях. В 2017 (в закрытых помещениях) и 2018 годах (на открытом воздухе) занимал вторую строчку на чемпионатах Европы в индивидуальных состязаниях. Также выиграл серебро Кубка мира в 2019 году в миксте с Александрой Мыркой. В текущем мировом рейтинге располагается на 26-й позиции.

токио

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

олимпиада, стрельба из лука, александра мырка, дан олару, токио, олимпийские игры, сборная молдовы