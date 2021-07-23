https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html
Подтверждено: в Молдове зарегистрирован первый случай заражения штаммом "дельта"
Подтверждено: в Молдове зарегистрирован первый случай заражения штаммом "дельта"
Лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине... 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T18:00+0300
2021-07-23T18:00+0300
2021-07-23T18:13+0300
молдова
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Из 15 отобранных в Молдове образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.В этом контексте вирусологическая лаборатория ANSP продолжает отбор биологических образцов для мониторинга циркуляции новых штаммов вируса SARS VOC-2.Вариант B1617.2 (Delta), или индийский штамм, имеет высокую степень заражения, вдвое выше, чем исходный, и примерно на 60% выше, чем штамм Alpha, известный как британский вариант.
https://ru.sputnik.md/20210714/kiryakova-chem-opasen-indiyskiy-shtamm-dlya-moldovy-35497992.html
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молдова, вирус
Подтверждено: в Молдове зарегистрирован первый случай заражения штаммом "дельта"
18:00 23.07.2021 (обновлено: 18:13 23.07.2021)
Лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты образцов, отправленных в Институт вирусологии в Берлине, относительно мониторинга циркуляции штаммов SARS-CoV-2.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Из 15 отобранных в Молдове образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма "дельта". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В этом контексте вирусологическая лаборатория ANSP продолжает отбор биологических образцов для мониторинга циркуляции новых штаммов вируса SARS VOC-2.
"Мы призываем население соблюдать все меры, одобренные органами здравоохранения, и защищать себя и своих близких. Вакцинация против COVID-19 - единственное решение для предотвращения заболевания COVID-19, все вакцины эффективны против новых штаммов вируса", - говорится в сообщении Минздрава.
Вариант B1617.2 (Delta), или индийский штамм, имеет высокую степень заражения, вдвое выше, чем исходный, и примерно на 60% выше, чем штамм Alpha, известный как британский вариант.