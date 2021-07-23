https://ru.sputnik.md/20210723/pogodnye-rekordy-moldovy-23-iyulya-42961591.html
Погодные рекорды Молдовы 23 июля
Погодные рекорды Молдовы 23 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T00:01+0300
2021-07-23T00:01+0300
2021-07-23T00:01+0300
погода
рекорд
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорд
Погодные рекорды Молдовы 23 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.