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Погодные рекорды Молдовы 23 июля
Погодные рекорды Молдовы 23 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 23.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорд

Погодные рекорды Молдовы 23 июля

00:01 23.07.2021
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© AFP 2021 / Marco de SwartУченики в защитных очках наблюдают за частичным солнечным затмением в Схидаме, Нидерланды
Ученики в защитных очках наблюдают за частичным солнечным затмением в Схидаме, Нидерланды - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© AFP 2021 / Marco de Swart
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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