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Погодные рекорды Молдовы 23 июля

Погодные рекорды Молдовы 23 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 23.07.2021, Sputnik Молдова

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погода

рекорд

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Самое холодное 23 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 23 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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погода, рекорд