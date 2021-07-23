https://ru.sputnik.md/20210723/proigrysh-moldavskikh-futbolistov---milsami-i-petrokub-ustupili-sopernikam-42962954.html

Проигрыш молдавских футболистов - "Милсами" и "Петрокуб" уступили соперникам

Проигрыш молдавских футболистов - "Милсами" и "Петрокуб" уступили соперникам

Неудачей завершились матчи в четверг для двух футбольных клубов из Молдовы. 23.07.2021, Sputnik Молдова

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спорт

зимбру

фк "петрокуб"

фк "милсами"

футбол

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Первые матчи второго отборочного тура Лиги конференций для команд из Оргеева и Хынчешт завершились поражением.Оргеевский "Милсами" уступил в шведском Буросе местному "Эльфсборгу", при этом шведы забили четыре гола в ворота молдавских футболистов. Ответная игра состоится в Оргееве 29 июля в 20:00."Петрокуб" из Хынчешт также не смог порадовать болельщиков хорошим результатом, уступив противнику из турецкого "Сивасспора" со счетом 0:1. Матч проходил на стадионе "Зимбру". Ответная игра пройдет в Турции 29 июля.

https://ru.sputnik.md/20210720/luvannor-prines-pobedu-sherifu-v-erevane-42601259.html

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зимбру, фк "петрокуб", фк "милсами", футбол