https://ru.sputnik.md/20210723/proigrysh-moldavskikh-futbolistov---milsami-i-petrokub-ustupili-sopernikam-42962954.html
Проигрыш молдавских футболистов - "Милсами" и "Петрокуб" уступили соперникам
Проигрыш молдавских футболистов - "Милсами" и "Петрокуб" уступили соперникам
Неудачей завершились матчи в четверг для двух футбольных клубов из Молдовы. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T00:02+0300
2021-07-23T00:02+0300
2021-07-23T00:03+0300
спорт
зимбру
фк "петрокуб"
фк "милсами"
футбол
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Первые матчи второго отборочного тура Лиги конференций для команд из Оргеева и Хынчешт завершились поражением.Оргеевский "Милсами" уступил в шведском Буросе местному "Эльфсборгу", при этом шведы забили четыре гола в ворота молдавских футболистов. Ответная игра состоится в Оргееве 29 июля в 20:00."Петрокуб" из Хынчешт также не смог порадовать болельщиков хорошим результатом, уступив противнику из турецкого "Сивасспора" со счетом 0:1. Матч проходил на стадионе "Зимбру". Ответная игра пройдет в Турции 29 июля.
https://ru.sputnik.md/20210720/luvannor-prines-pobedu-sherifu-v-erevane-42601259.html
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Светлана Маркова
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зимбру, фк "петрокуб", фк "милсами", футбол
Проигрыш молдавских футболистов - "Милсами" и "Петрокуб" уступили соперникам
00:02 23.07.2021 (обновлено: 00:03 23.07.2021)
Неудачей завершились матчи в четверг для двух футбольных клубов из Молдовы.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Первые матчи второго отборочного тура Лиги конференций для команд из Оргеева и Хынчешт завершились поражением.
Оргеевский "Милсами" уступил в шведском Буросе местному "Эльфсборгу", при этом шведы забили четыре гола в ворота молдавских футболистов.
Ответная игра состоится в Оргееве 29 июля в 20:00.
"Петрокуб" из Хынчешт также не смог порадовать болельщиков хорошим результатом, уступив противнику из турецкого "Сивасспора" со счетом 0:1. Матч проходил на стадионе "Зимбру". Ответная игра пройдет в Турции 29 июля.