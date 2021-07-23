https://ru.sputnik.md/20210723/prutskomu-miru-310-let-ili-kak-petr-i-borolsya-s-zakabaleniem-moldovy-42987642.html

Прутскому миру 310 лет, или Как Петр I боролся с закабалением Молдовы

Прутскому миру 310 лет, или Как Петр I боролся с закабалением Молдовы

Сегодня, когда внешний государственный долг Республики Молдова достигает исторического максимума (и сопоставим с годовым доходом государства), особенно... 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T13:36+0300

2021-07-23T13:36+0300

2021-07-23T13:47+0300

русско-турецкая война

прутский поход

петр первый

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2516/76/25167636_0:333:2047:1484_1920x0_80_0_0_8eaa175d93786129d862c986f7157052.jpg

Это мирное соглашение было подписано между Османской империей и Россией у селения Стэнилешти на правом берегу реки Прут. Пойти на него русского царя Петра I вынудили неблагоприятные обстоятельства Прутского похода 1711 года.Сам же поход предпринимался в ответ на объявление войны султаном Ахмедом III и серию нападений на российские владения союзников Османской империи: крымских татар и беглых украинских казаков-мазепинцев (сторонников гетмана-изменника Ивана Мазепы).Казалось бы, какое все это имело отношение к финансам Молдовы? Самое непосредственное.Поводом для ссоры султана и царя стала судьба шведского короля Карла XII, который после поражения под Полтавой (в 1709 году) обосновался у Бендерской крепости. Ахмед обязался его выслать, но обещания своего не сдержал.Высылка скандинавского монарха очень соответствовала интересам Молдавского государства, поскольку содержание Карла и его многочисленного окружения стоило довольно дорого. Причем эта дороговизна имела как финансовый, так и политический аспект.Итак, спустя год после "переселения" короля шведов под Бендеры численность жителей Карлополиса (как стал называться укрепленный лагерь беглецов) достиг 10 тысяч человек. Наряду с соотечественниками монарха его населяли мазепинцы и антироссийски настроенные поляки. Султан возложил на господаря Молдовы снабжение лагеря беглецов провиантом, строительными материалами и мастерами-строителями.Первоначально Карл XII и вовсе собирался обосноваться в столице княжества Яссах, однако это вызвало решительный протест молдавского правителя Михаила Раковицы. Господарь усматривал в данном шаге угрозу своей самостоятельности. Поддерживая тайные связи с Россией, он сообщал Петру I сведения о бендерском лагере. Русский отряд Кропотова, карауливший шведского монарха у Днестра в Подолии, имел указание "поступать в деле поимки короля по совету сего господаря".Новый господарь – фанариотский грек Николай Маврокордат – также выступал против присутствия в княжестве союзников Карла XII. Он отказывался нести расходы по содержанию отряда польского магната Иосифа Потоцкого, пытавшегося закрепиться на сопредельных с Польшей территориях Молдавии. Поляки настолько бесцеремонно вели себя в отношении местного населения, что господарю пришлось урезонивать их.Кроме того, если не считать дань и подарки османам, молдавскую казну очень отягощали выплаты на "кормление" ключевого союзника Турции – Крымского ханства. Ведь с начала XVIII века султан вынужден был ограничить набеги крымцев на Польшу и Россию. Выпавшие доходы ханов компенсировались за счет Молдовы.Под предлогом защиты от внешних врагов Крымское ханство взимало с Молдавии очень обременительную дань – "медовые деньги". Отдельный ежегодный платеж отправлялся из Ясс в Буджакскую орду. Кроме того, каждый раз, когда хан посещал свои буджакские владения, господарь Молдовы должен был преподносить ему единовременные подарки. Плюс к этому полагались еще ежегодные подарки господаря основным чиновникам ханства. Совокупная стоимость разнообразных подарков была сопоставима с размером основной дани.Когда же в 1711 году Молдавия во главе со своим господарем Дмитрием Кантемиром попыталась скинуть османское иго, против этого выступили украинско-польско-шведский и крымский военные контингенты.В то время как 40-тысячная русско-молдавская армия противостояла 140-тысячному турецко-татарскому войску, на растянувшихся коммуникациях русских и молдаван диверсионные действия наряду с крымскими татарами проводили мазепинцы. Последних с 1710 года возглавлял гетман "в изгнании" Филип Орлик.Диверсии осуществлялись как на территории Подолья, так и непосредственно в самом Молдавском княжестве. Часть бендерского иммигрантского войска под командованием Потоцкого (по другим данным, самого Орлика) примкнула к османам во время судьбоносного сражения при Стэнилештах. Вольно или нет, но казаки Орлика встали на пути борьбы молдавского народа против османского владычества.В целом же, если посмотреть на эволюцию отношений с Турцией Молдавского княжества и Украинского гетманства в XVII – начале XVIII веков, то бросается в глаза их разнонаправленность. Если молдавские правители последовательно стремились избавиться от владычества османов (Василий Лупу, Георгий Стефан), то многие гетманы, напротив, старались попасть под протекторат Стамбула. Богдан Хмельницкий делал это еще до Переяславской Рады (1654 год), позже этот вектор старались возобновить гетманы Дорошенко, Юрий Хмельницкий и Мазепа. Но, к счастью для Малороссии, она не входила в число геополитических приоритетов Османской империи.Во многом благодаря действиям союзников султана Прутская кампания Петра I не поколебала в Молдавии османского господства. Взбунтовавшийся против Порты господарь Дмитрий Кантемир вынужден был покинуть Молдову вместе с близкими людьми и тысячами сторонников.Тем не менее в рамках соглашения у Стэнилешт была достигнута очень важная для Молдавии устная договоренность, приближавшая конец бендерского "сидения" шведов и казаков.Стороны согласились, что срок уступки русскими туркам Азова будет зависеть от высылки османами Карла XII. Правда, султан очень затянул реализацию этой договоренности. Она была выполнена лишь в феврале 1713 года, когда шведского короля сначала выпроводили в Эдирне, а затем и на родину.К тому времени отряд казаков Орлика сильно поредел: сказывалось отмена османских субсидий и отсутствие ясных перспектив. Весной 1712 года ушла запорожская часть отряда во главе с кошевым атаманом Гордиенко.Остатки бендерского воинства Орлика рассеялись по разным державам: кто-то остался в османских и крымских владениях, кто-то вернулся под руку русского царя и воспользовался амнистией, а кто-то скрывался от царского возмездия за участие в делах Мазепы – Орлика в Польше и других государствах Европы.Таким образом, благодаря Прутскому договору на территории Молдавского княжества удалось избежать консервации иностранного военно-политического центра, содержание которого лежало бы на молдавских налогоплательщиках. Кроме того, такой альянс шведского короля и украинского гетмана являлся дополнительным фактором влияния внешних сил на внутреннюю политику Молдавского княжества. Нельзя было исключать территориальных "подарков" османов в пользу химерного государственного образования Орлика в Пруто-Днестровском регионе.Ведь по договоренностям с Россией начала XVIII века Турция отказалась от претензий на Левобережную Украину, а по соглашению 1714 года с Польшей Стамбул сделал это и в отношении Правобережья Днепра. Орлик оказался "правителем без страны". Между тем со времен антипольского восстания на Украине в Пруто-Днестровье был большой процент казаков-иммигрантов. В северных районах региона были селения липканских татар, мигрировавших из Польши. Этнический состав населения на правом берегу Днестра был весьма схож с левобережьем, где существовала провинция под названием Ханская Украина.Таким образом, в целях создания постоянного источника геополитической напряженности для Польши и России османы вполне могли пойти на приращение скукожившихся владений Орлика за счет населенных пунктов на правом берегу Днестра. Принудительная же эвакуация из-под Бендер Карла XII сделала этот сценарий маловероятным, поскольку король являлся политическим покровителем для гетмана.Выставляя требование скорейшего удаления на родину шведского монарха, Петр I, безусловно, решал проблему обеспечения безопасности российских границ, но объективно это спасало Молдавское княжество от дальнейшего закабаления геополитическими "партнерами" султана.А по истечении 63 лет после Прутского договора следующий шаг в деле избавления Молдавии от финансовой зависимости от иностранных государств внес крестный сын Петра I – полководец Петр Румянцев. По условиям подписанного им Кючук-Кайнарджийского русско-турецкого мира Молдавское княжество переставало платить подати Крымскому ханству, дань же в пользу Турции с тех пор и до своей отмены четко регламентировалась. Снижение финансовой нагрузки на Молдову в последней трети XVIII века очень благоприятно сказалось на ее хозяйстве и обусловило быстрый рост населения.

https://ru.sputnik.md/20210714/istoricheskoe-edinstvo-russkikh-i-ukraintsev-chto-s-togo-moldove-35521583.html

https://ru.sputnik.md/20210330/Pridunayskiy-kray-mezhdu-Rossiey-i-Rumyniey--pri-kakoy-vlasti-zhilos-luchshe-34184482.html

https://ru.sputnik.md/20200924/kak-potemkin-moldavsko-balkanskoe-kazache-voysko-sozdaval-31785888.html

https://ru.sputnik.md/20200718/russkiy-general-rumyantsev-250-let-nazad-ostanovil-oturechivanie-bessarabii-30978027.html

https://ru.sputnik.md/20201214/danube-a-nu-uznay-kak-moldova-utratila-poberezhe-glavnoy-reki-europe-32887019.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Игорь Иваненко https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

Игорь Иваненко https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Игорь Иваненко https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/12/30976939_0:134:1424:1558_100x100_80_0_0_5a6975c47e17d420bc08a35eebbb2819.jpg

русско-турецкая война, прутский поход, петр первый, молдова