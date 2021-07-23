https://ru.sputnik.md/20210723/sainsus-kak-reshit-problemu-moldavskikh-sel-prizrakov-42896372.html

Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков

Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков

Эксперт рассказал, что даст новый толчок к развитию сельского хозяйства, и напомнил о молдавских мигрантах в Европе, которые освободили трудовые места для... 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T08:00+0300

2021-07-23T08:00+0300

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Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков

Упадок сел в 70-х Россия решила индустриализацией. Молдова этот упадок переживает на протяжении всего периода своей независимости. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, рецепт очень простой – здесь необходима механизация. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал демограф Валерий Саинсус.Саинсус уверен, что старые методы в использовании трудовых ресурсов в будущем уже не сработают. Также стоит помнить и об опыте ряда стран, которым сельское хозяйство удалось возродить."Есть опасения, что азиатская цивилизация будет давить на Молдову. Из-за того, что молдаване занимают места в Европе, наши места займут другие . Есть такая гипотеза. Быть может, все дело в том, что Молдова соседствует со странами с высокой численностью населения", - заключил собеседник.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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