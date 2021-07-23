https://ru.sputnik.md/20210723/sainsus-kak-reshit-problemu-moldavskikh-sel-prizrakov-42896372.html
Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков
Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков
Эксперт рассказал, что даст новый толчок к развитию сельского хозяйства, и напомнил о молдавских мигрантах в Европе, которые освободили трудовые места для... 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T08:00+0300
2021-07-23T08:00+0300
2021-07-23T09:26+0300
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Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков
Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков
Упадок сел в 70-х Россия решила индустриализацией. Молдова этот упадок переживает на протяжении всего периода своей независимости. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, рецепт очень простой – здесь необходима механизация. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал демограф Валерий Саинсус.Саинсус уверен, что старые методы в использовании трудовых ресурсов в будущем уже не сработают. Также стоит помнить и об опыте ряда стран, которым сельское хозяйство удалось возродить."Есть опасения, что азиатская цивилизация будет давить на Молдову. Из-за того, что молдаване занимают места в Европе, наши места займут другие . Есть такая гипотеза. Быть может, все дело в том, что Молдова соседствует со странами с высокой численностью населения", - заключил собеседник.
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подкасты, экспертиза, аудио
Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков
08:00 23.07.2021 (обновлено: 09:26 23.07.2021)
Эксперт рассказал, что даст новый толчок к развитию сельского хозяйства, и напомнил о молдавских мигрантах в Европе, которые освободили трудовые места для иностранцев.
Упадок сел в 70-х Россия решила индустриализацией. Молдова этот упадок переживает на протяжении всего периода своей независимости. Когда мы говорим о сельском хозяйстве, рецепт очень простой – здесь необходима механизация. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал демограф Валерий Саинсус.
"Сегодня молодое поколение больше привлекает область информационных технологий (IT), нежели сельское хозяйство. Поэтому, когда представители сельского хозяйства кричат об отсутствии трудовых ресурсов, на это демограф отвечает, что ближайшие 50, если не 100 лет, их и не будет. Только механизация сельского хозяйства даст возможность для его развития", - считает эксперт.
Саинсус уверен, что старые методы в использовании трудовых ресурсов в будущем уже не сработают. Также стоит помнить и об опыте ряда стран, которым сельское хозяйство удалось возродить.
"Есть опасения, что азиатская цивилизация будет давить на Молдову. Из-за того, что молдаване занимают места в Европе, наши места займут другие . Есть такая гипотеза. Быть может, все дело в том, что Молдова соседствует со странами с высокой численностью населения", - заключил собеседник.