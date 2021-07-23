https://ru.sputnik.md/20210723/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-neskolko-dney-zhary-42955908.html
Самый точный прогноз погоды: несколько дней жары
Самый точный прогноз погоды: несколько дней жары
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T07:30+0300
2021-07-23T07:30+0300
2021-07-23T09:09+0300
погода
молдова
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадкой. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 июля: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Синоптики прогнозируют, что на выходных температура воздуха будет до +29, в эти дни ожидается облачность без осадков. В понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. А 29 июля сохранится жаркая погода, но ожидается дождь. Праздники и народные приметыВ этот день, 23 июля, отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, что, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.
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погода, молдова
Самый точный прогноз погоды: несколько дней жары
07:30 23.07.2021 (обновлено: 09:09 23.07.2021)
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадкой. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, на севере страны ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 июля: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.
Синоптики прогнозируют, что на выходных температура воздуха будет до +29, в эти дни ожидается облачность без осадков. В понедельник, 26 июля, начнет усиливаться жара. К 28 июля температура воздуха днем достигнет +35 градусов. А 29 июля сохранится жаркая погода, но ожидается дождь.
Праздники и народные приметы
В этот день, 23 июля, отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, что, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня.
С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.