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https://ru.sputnik.md/20210723/sandu-izdala-ukaz-o-sozyve-pervogo-zasedaniya-parlamenta-43094631.html
Санду подписала указ о созыве первого заседания парламента
Санду подписала указ о созыве первого заседания парламента
Президент Майя Санду подписала указ о созыве парламента Республики Молдова в 11-й законодательный орган. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T17:14+0300
2021-07-23T17:36+0300
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Первое заседание нового Законодательного собрания состоится в понедельник, 26 июля, в 10.00. Такой указ подписала президент Майя Санду."Проблем много, и они сложные, мы не можем терять время. Я надеюсь, что новый парламент сможет быстро вернуть доверие граждан к этому важному институту благодаря справедливым и смелым решениям, которые остановят коррупцию и улучшат условия жизни людей", - прокомментировала собственный указ президент.Затем следуют выборы руководящих и рабочих органов парламента, а также формирование нового правительства.Напомним, Конституционный суд признал итоги внеочередных парламентских выборов 11 июля, а также утвердил мандаты избранных депутатов. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила в новом парламенте 63 мандата из 101, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 32 и Партия "Шор" – шесть мандатов.
https://ru.sputnik.md/20210723/konstitutsionnyy-sud-priznal-itogi-parlamentskikh-vyborov-42971769.html
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майя санду, молдова, парламент

Санду подписала указ о созыве первого заседания парламента

17:14 23.07.2021 (обновлено: 17:36 23.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausПриспущенный флаг Молдовы
Приспущенный флаг Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Президент Майя Санду подписала указ о созыве парламента Республики Молдова в 11-й законодательный орган.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Первое заседание нового Законодательного собрания состоится в понедельник, 26 июля, в 10.00. Такой указ подписала президент Майя Санду.
"Проблем много, и они сложные, мы не можем терять время. Я надеюсь, что новый парламент сможет быстро вернуть доверие граждан к этому важному институту благодаря справедливым и смелым решениям, которые остановят коррупцию и улучшат условия жизни людей", - прокомментировала собственный указ президент.
Затем следуют выборы руководящих и рабочих органов парламента, а также формирование нового правительства.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Политика
Конституционный суд признал итоги парламентских выборов
12:07
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Напомним, Конституционный суд признал итоги внеочередных парламентских выборов 11 июля, а также утвердил мандаты избранных депутатов. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила в новом парламенте 63 мандата из 101, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 32 и Партия "Шор" – шесть мандатов.
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