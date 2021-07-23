https://ru.sputnik.md/20210723/severnyy-potok--2-i-chto-teper-zhdet-moldovu-42959124.html
"Северный поток – 2" и что теперь ждет Молдову
"Северный поток – 2" и что теперь ждет Молдову
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем судьбу крупнейшего энергетического проекта и реальность депопуляции в Молдове. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T08:30+0300
2021-07-23T08:30+0300
2021-07-23T09:04+0300
утро на sputnik’e
радио
северный поток-2
депопуляция
трудовая миграция
молдова
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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2". В частности, Германия обязуется добиваться ввода санкций против Кремля со стороны ЕС, в случае если Россия будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских государств. Также Берлин будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа. Что все это значит и как это может коснуться Молдовы?А также – каковы реальные тенденции депопуляции в Молдове?Обо всем этом - в беседе с экспертом Агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук Александром Хуршудовым и экономическим экспертом Вячеславом Ионицэ.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
видео, утро на sputnik’e, северный поток-2, депопуляция, трудовая миграция, молдова
"Северный поток – 2" и что теперь ждет Молдову
08:30 23.07.2021 (обновлено: 09:04 23.07.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем судьбу крупнейшего энергетического проекта и реальность депопуляции в Молдове.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2". В частности, Германия обязуется добиваться ввода санкций против Кремля со стороны ЕС, в случае если Россия будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских государств. Также Берлин будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа. Что все это значит и как это может коснуться Молдовы?
А также – каковы реальные тенденции депопуляции в Молдове?
Обо всем этом - в беседе с экспертом Агентства нефтегазовой информации, кандидатом технических наук Александром Хуршудовым и экономическим экспертом Вячеславом Ионицэ.