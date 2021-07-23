https://ru.sputnik.md/20210723/shapovalov-politika-vykormyshey-zapada-nastorazhivaet-42912257.html
Шаповалов: политика выкормышей Запада настораживает
Шаповалов: политика выкормышей Запада настораживает
Историк оценил "самостоятельность" парламентского большинства, желание США и Европы "переломить все через колено" и антироссийскую позицию Майи Санду. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T17:00+0300
2021-07-23T17:00+0300
2021-07-23T17:06+0300
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Шаповалов: политика выкормышей Запада настораживает
Шаповалов: политика выкормышей Запада настораживает
ртия "Действие и солидарность" (ПДС) не является самостоятельной, как и ее политики, вскормленные западными неправительственными фондами и организациями, работающими по команде извне. Сегодня это парламентское большинство управляется извне, как и будущее сформированное правительство. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов выразил настороженность, поскольку Соединенные Штаты Америки и европейские структуры очень часто пытаются все "переломить через колено", используя силу и давление. Это вызывает опасения, поскольку может привести к очередному конфликту."Пока заявления и действия в виде Союза трех стран ("Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы – прим. ред.) настораживают, потому что это односторонняя антироссийская позиция и пренебрежение интересами крупного геополитического игрока в нашем регионе. Все это чревато неприятными моментами", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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Шаповалов: политика выкормышей Запада настораживает
17:00 23.07.2021 (обновлено: 17:06 23.07.2021)
Историк оценил "самостоятельность" парламентского большинства, желание США и Европы "переломить все через колено" и антироссийскую позицию Майи Санду.
ртия "Действие и солидарность" (ПДС) не является самостоятельной, как и ее политики, вскормленные западными неправительственными фондами и организациями, работающими по команде извне. Сегодня это парламентское большинство управляется извне, как и будущее сформированное правительство. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова
сделал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.
"Если учесть, что сама президент сидит на двух стульях, являясь одновременно гражданином Румынии и Республики Молдова, то вообще непонятно, какую политику сегодня будет проводить парламент, правительство и сам президент".
Борис Шаповалов
Историк, политолог, доктор философии
Шаповалов выразил настороженность, поскольку Соединенные Штаты Америки и европейские структуры очень часто пытаются все "переломить через колено", используя силу и давление. Это вызывает опасения, поскольку может привести к очередному конфликту.
"Пока заявления и действия в виде Союза трех стран ("Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы – прим. ред.) настораживают, потому что это односторонняя антироссийская позиция и пренебрежение интересами крупного геополитического игрока в нашем регионе. Все это чревато неприятными моментами", - заключил собеседник.