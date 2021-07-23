https://ru.sputnik.md/20210723/shest-chasov-na-nogakh-pochemu-sportsmeny-ne-idut-na-otkrytie-olimpiady-42971964.html

"Шесть часов на ногах": почему спортсмены не идут на открытие Олимпиады

"Шесть часов на ногах": почему спортсмены не идут на открытие Олимпиады

Перед началом Игр в Токио олимпийцы рассказали о причинах, по которым многие атлеты отказываются принимать участие в торжественной церемонии открытия. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T10:37+0300

2021-07-23T10:37+0300

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олимпиада в токио-2020

спорт

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ТИРАСПОЛЬ, 23 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Церемония открытия Олимпиады в Токио совсем близко. Красочное мероприятие начнется в пятницу в 14.00 по кишиневскому времени. Как выяснилось, далеко не все атлеты готовы к празднику."Все, кто был отобран на Игры, могут пойти и на открытие. Но я отказался. Это реально сложно – стоять в очереди. Команды выходят по странам по алфавиту. Наша сборная на U – одна из последних в списке. Шесть часов на ногах – это будет тяжело. В 2014 году я такое испытал на Азиатских играх и понял, что это мероприятие не для меня", – рассказал дзюдоист сборной Арабских Эмиратов Виктор Скворцов.По опыту своих коллег бендерчанин отмечает, что особенно несладко придется знаменосцам сборных."Не знаю, сколько весит флаг, но все ребята, которые несли на церемониях открытия знамя, говорили, что это очень тяжело", – подмечает борец Скворцов.Нести флаг Молдовы в Токио будут лучники Дан Олару и Александра Мирка. Они прибыли в Японию одними из первых молдавских олимпийцев. О впечатлениях знаменосцев в преддверии открытия Олимпиады-2020 рассказала пресс-служба национального олимпийского комитета Молдовы.Торжественную пятничную программу посетят далеко не все олимпийцы. Одна из тех, кто пропустит открытие токийских Игр, – Татьяна Салкуцан. Королева молдавского плавания называет уважительные причины: позднее время, напряженный тренировочный процесс, плотный график на следующее утро, а также распространение коронавируса в деревне."Это, безусловно, важное мероприятие, но, по рассказам многих спортсменов, иногда не стоит того. Мы все же не ради церемонии открытия приехали. Главное – выступить хорошо! А салют в честь открытия мы и так увидим. Тем более что в этом году, насколько я знаю, будет не так масштабно, как всегда. Церемонию укоротили и зрителей не будет", – объясняет Салкуцан, добавляя: "А вообще, можно будет поставить еще одну цель на следующую Олимпиаду – попасть на открытие, только уже более живое, с людьми и без пандемии".На Олимпиаде-2020 будет первая в истории церемония открытия без зрителей. Это вынужденная мера из-за риска распространения коронавируса. Также сокращено число высокопоставленных гостей: их будет всего 950 человек.

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