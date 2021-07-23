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Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр

Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр

В 2020 году проведение токийской Олимпиады было перенесено на год, при этом название "Токио-2020" осталось неизменным. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T14:36+0300

2021-07-23T14:36+0300

2021-07-23T17:13+0300

олимпиада в токио-2020

олимпиада

олимпийские игры

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Всего на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио допущено чуть менее одной тысячи зрителей.Среди них только официальные лица, спортсмены и журналисты. Болельщиков на трибуны не пустили.Летняя Олимпиада — 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год.Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов. При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).

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