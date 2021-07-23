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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210723/tokyo-tseremoniya-otkrytiya-olimpiyskie-igry-43004056.html
Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр
Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр
В 2020 году проведение токийской Олимпиады было перенесено на год, при этом название "Токио-2020" осталось неизменным. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T14:36+0300
2021-07-23T17:13+0300
олимпиада в токио-2020
олимпиада
олимпийские игры
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Всего на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио допущено чуть менее одной тысячи зрителей.Среди них только официальные лица, спортсмены и журналисты. Болельщиков на трибуны не пустили.Летняя Олимпиада — 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год.Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов. При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
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олимпиада, олимпийские игры

Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр

14:36 23.07.2021 (обновлено: 17:13 23.07.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXXII летних Олимпийских игр
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
В 2020 году проведение токийской Олимпиады было перенесено на год, при этом название "Токио-2020" осталось неизменным.
Всего на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио допущено чуть менее одной тысячи зрителей.
Среди них только официальные лица, спортсмены и журналисты. Болельщиков на трибуны не пустили.
Летняя Олимпиада — 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год.
Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов.
При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
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