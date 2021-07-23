Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
Фото: в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр
14:36 23.07.2021 (обновлено: 17:13 23.07.2021)
8
© Sputnik / Владимир Астапкович/
В 2020 году проведение токийской Олимпиады было перенесено на год, при этом название "Токио-2020" осталось неизменным.
Всего на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио допущено чуть менее одной тысячи зрителей.
Среди них только официальные лица, спортсмены и журналисты. Болельщиков на трибуны не пустили.
Летняя Олимпиада — 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год.
Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов.
Есть видео выхода наших спортсменов. Смотрим pic.twitter.com/E8rC7SqKEz— РИА Новости Спорт (@rsportru) July 23, 2021
При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей.
The Japanese flag🇯🇵 has entered the Olympic stadium 🏟️ at the #Tokyo2020 #OpeningCeremony#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/WjcL2zeX8U— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).