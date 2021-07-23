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У сборной России по футболу новый главный тренер
У сборной России по футболу новый главный тренер
Прошлым тренером сборной России был Станислава Черчесова, контракт с которым был расторгнут 8 июля 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T20:32+0300
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спорт
сборная россии по футболу
тренер
футбол
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. На пост главного тренера сборной России по футболу назначен Валерий Карпин назначен, передает РИА Новости.Контракт со специалистом, который тренирует на данный момент "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, контракт с которым был расторгнут 8 июля.Карпин, который в бытность игроком провел за сборную России 73 матча и забил 17 мячей, начал тренерскую карьеру в 2009 году в московском "Спартаке". "Красно-белых" специалист тренировал до конца сезона-2011/12. Осенью 2012 года Карпин вернулся на пост главного тренера "Спартака", окончательно покинув команду в 2014 году. Под руководством Карпина московский клуб дважды завоевал серебряные медали чемпионата России. Также специалист тренировал испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо", в 2017 году возглавил "Ростов".
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сборная россии по футболу, тренер, футбол

У сборной России по футболу новый главный тренер

20:32 23.07.2021 (обновлено: 20:33 23.07.2021)
330
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Прошлым тренером сборной России был Станислава Черчесова, контракт с которым был расторгнут 8 июля
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. На пост главного тренера сборной России по футболу назначен Валерий Карпин назначен, передает РИА Новости.

Контракт со специалистом, который тренирует на данный момент "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.
Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, контракт с которым был расторгнут 8 июля.

Карпин, который в бытность игроком провел за сборную России 73 матча и забил 17 мячей, начал тренерскую карьеру в 2009 году в московском "Спартаке". "Красно-белых" специалист тренировал до конца сезона-2011/12. Осенью 2012 года Карпин вернулся на пост главного тренера "Спартака", окончательно покинув команду в 2014 году. Под руководством Карпина московский клуб дважды завоевал серебряные медали чемпионата России. Также специалист тренировал испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо", в 2017 году возглавил "Ростов".
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