https://ru.sputnik.md/20210723/v-den-nezavisimosti-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-proydet-voennyy-parad-42987260.html
В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад
В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад
В конце августа бюджетники в Молдове будут отдыхать пять дней подряд. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T14:05+0300
2021-07-23T14:05+0300
2021-07-23T14:14+0300
общество
молдова
день независимости
майя санду
парад
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по случаю празднования 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Документ опубликован 23 июля в "Официальном мониторе".Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года на Площади Великого национального собрания состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова.В День независимости, 27 августа, госслужащие по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а вторник, 31 августа, – праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Остается только понедельник, 30 августа, который теперь также стал нерабочим, чтобы люди могли провести небольшой отпуск.
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
молдова, день независимости, майя санду, парад
В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад
14:05 23.07.2021 (обновлено: 14:14 23.07.2021)
В конце августа бюджетники в Молдове будут отдыхать пять дней подряд.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по случаю празднования 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Документ опубликован 23 июля в "Официальном мониторе".
Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года на Площади Великого национального собрания состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова.
"Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.
В День независимости, 27 августа, госслужащие по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а вторник, 31 августа, – праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Остается только понедельник, 30 августа, который теперь также стал нерабочим, чтобы люди могли провести небольшой отпуск.