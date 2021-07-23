https://ru.sputnik.md/20210723/v-den-nezavisimosti-na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-proydet-voennyy-parad-42987260.html

В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад

В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад

В конце августа бюджетники в Молдове будут отдыхать пять дней подряд. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T14:05+0300

2021-07-23T14:05+0300

2021-07-23T14:14+0300

общество

молдова

день независимости

майя санду

парад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1424/65/14246529_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_b45e7a70815100b2d348997468f509f0.jpg

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по случаю празднования 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. Документ опубликован 23 июля в "Официальном мониторе".Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года на Площади Великого национального собрания состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности Республики Молдова.В День независимости, 27 августа, госслужащие по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а вторник, 31 августа, – праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Остается только понедельник, 30 августа, который теперь также стал нерабочим, чтобы люди могли провести небольшой отпуск.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, день независимости, майя санду, парад