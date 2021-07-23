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В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для подростков
В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для подростков
На данный момент в Евросоюзе уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T18:21+0300
2021-07-23T18:21+0300
коронавирус
европейский союз
вакцина
подростки
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для вакцинации подростков от 12 лет, говорится в распространенном заявлении ведомства.До этого Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech, передает РИА Новости.Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".Европейский союз к концу июля намерен полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже привились почти 55% взрослых жителей ЕС.
https://ru.sputnik.md/20210713/v-voz-rasskazali-mozhno-li-smeshivat-raznye-vaktsiny-35500783.html
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европейский союз, вакцина, подростки

В ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для подростков

18:21 23.07.2021
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V”
В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V” - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
На данный момент в Евросоюзе уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для вакцинации подростков от 12 лет, говорится в распространенном заявлении ведомства.
"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - сообщается в документе.
До этого Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech, передает РИА Новости.
Флаконы с надписью вакцина против коронавируса «AstraZeneca, Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson, Sputnik V (COVID-19)» - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
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Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".
Европейский союз к концу июля намерен полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже привились почти 55% взрослых жителей ЕС.
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