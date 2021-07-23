https://ru.sputnik.md/20210723/v-gagauzii-nazvali-summu-uscherba-ot-dvukhdnevnykh-livnevykh-dozhdey-43107558.html
В Гагаузии назвали сумму ущерба от двухдневных ливневых дождей
В Гагаузии назвали сумму ущерба от двухдневных ливневых дождей
Урожай на затронутых непогодой сельхозугодьях оказался полностью уничтожен. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T20:28+0300
2021-07-23T20:28+0300
2021-07-23T20:28+0300
общество
ущерб
гагаузия
град
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/14/35591377_0:69:1301:800_1920x0_80_0_0_f127edfa310df9fc7116bb47621c36b4.jpg
КОМРАТ, 23 июл - Sputnik, Максим Топал. От града, ветра и дождя пострадали аграрии, чьи поля и плантации находятся на территории трех населенных пунктов Комратского района – Комрата, Дезгинжи и Чок-Майдана. Общая площадь поврежденных сельхозугодий составила 2 тысячи 728 гектар.Стала известна и сумма ущерба. Ее назвал начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло.Непогода лишила надежд на хороший урожай 36 агрохозяйств. Пострадали поля пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, подсолнечника, фасоли, горчицы, бахчевых культур, лука и перца. Град повредил виноградники, сады миндаля, сливы, яблок, абрикоса и персика.Аграрии, которые понесли финансовые потери, вправе претендовать на получение материальной помощи от государства. Для этого им следует обратиться в территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ливневые дожди с градом прошли на территории Гагаузии в период 19-20 июля. Противоградовые установки не сработали, так как пострадавшие территории находятся вне зоны покрытия противоградовых ракет.
https://ru.sputnik.md/20210720/Livni-s-gradom-v-Gagauzii-postradali-zernovye-kultury-i-fruktovye-sady-35591603.html
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/14/35591377_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_e92cc86f9db396a108ebe6912e99766c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ущерб, гагаузия, град, сельское хозяйство
В Гагаузии назвали сумму ущерба от двухдневных ливневых дождей
Урожай на затронутых непогодой сельхозугодьях оказался полностью уничтожен.
КОМРАТ, 23 июл - Sputnik, Максим Топал. От града, ветра и дождя пострадали аграрии, чьи поля и плантации находятся на территории трех населенных пунктов Комратского района – Комрата, Дезгинжи и Чок-Майдана. Общая площадь поврежденных сельхозугодий составила 2 тысячи 728 гектар.
Стала известна и сумма ущерба. Ее назвал начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло.
"Сумма ущерба составляет 31 миллион 400 тысяч леев. Град нанес очень сильный ущерб аграриям. Те, кто попал в эпицентр непогоды, остались в этом году полностью без урожая", - рассказал Sputnik Андрей Димитрогло.
Непогода лишила надежд на хороший урожай 36 агрохозяйств. Пострадали поля пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, подсолнечника, фасоли, горчицы, бахчевых культур, лука и перца. Град повредил виноградники, сады миндаля, сливы, яблок, абрикоса и персика.
Аграрии, которые понесли финансовые потери, вправе претендовать на получение материальной помощи от государства. Для этого им следует обратиться в территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ливневые дожди с градом прошли на территории Гагаузии в период 19-20 июля. Противоградовые установки не сработали, так как пострадавшие территории находятся вне зоны покрытия противоградовых ракет.