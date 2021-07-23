https://ru.sputnik.md/20210723/v-gagauzii-nazvali-summu-uscherba-ot-dvukhdnevnykh-livnevykh-dozhdey-43107558.html

В Гагаузии назвали сумму ущерба от двухдневных ливневых дождей

В Гагаузии назвали сумму ущерба от двухдневных ливневых дождей

Урожай на затронутых непогодой сельхозугодьях оказался полностью уничтожен. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T20:28+0300

2021-07-23T20:28+0300

2021-07-23T20:28+0300

общество

ущерб

гагаузия

град

сельское хозяйство

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КОМРАТ, 23 июл - Sputnik, Максим Топал. От града, ветра и дождя пострадали аграрии, чьи поля и плантации находятся на территории трех населенных пунктов Комратского района – Комрата, Дезгинжи и Чок-Майдана. Общая площадь поврежденных сельхозугодий составила 2 тысячи 728 гектар.Стала известна и сумма ущерба. Ее назвал начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло.Непогода лишила надежд на хороший урожай 36 агрохозяйств. Пострадали поля пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, подсолнечника, фасоли, горчицы, бахчевых культур, лука и перца. Град повредил виноградники, сады миндаля, сливы, яблок, абрикоса и персика.Аграрии, которые понесли финансовые потери, вправе претендовать на получение материальной помощи от государства. Для этого им следует обратиться в территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ливневые дожди с градом прошли на территории Гагаузии в период 19-20 июля. Противоградовые установки не сработали, так как пострадавшие территории находятся вне зоны покрытия противоградовых ракет.

https://ru.sputnik.md/20210720/Livni-s-gradom-v-Gagauzii-postradali-zernovye-kultury-i-fruktovye-sady-35591603.html

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ущерб, гагаузия, град, сельское хозяйство