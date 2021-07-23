https://ru.sputnik.md/20210723/v-kitae-zafiksirovana-vspyshka-ptichego-grippa---odin-chelovek-pogib-43112047.html

В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа - один человек погиб

В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа - один человек погиб

Всемирная организация здравоохранения относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T23:09+0300

2021-07-23T23:09+0300

2021-07-23T23:09+0300

общество

птичий грипп

китай

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В Китае три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, передает РИА Новости.Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Женщина умерла на следующий день после госпитализации.Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Третий случая зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей.В середине июля китайские СМИ уже сообщали о случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в Сычуане. Прибывшие на место эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний провинции пояснили, что вирус передался человеку от птицы; сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, а риск масштабного распространения заражения крайне низок.ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры, кашлем и отделением мокроты. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.

https://ru.sputnik.md/20210601/v-china-chelovek-vpervye-zarazilsya-novym-shtammom-ptichego-grippa-34954585.html

https://ru.sputnik.md/20210221/uchenye-otvetili-est-li-risk-zarazheniya-ptichim-grippom-pri-upotreblenii-kurity-33722059.html

китай

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птичий грипп, китай