Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210723/v-kitae-zafiksirovana-vspyshka-ptichego-grippa---odin-chelovek-pogib-43112047.html
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа - один человек погиб
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа - один человек погиб
Всемирная организация здравоохранения относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T23:09+0300
2021-07-23T23:09+0300
общество
птичий грипп
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/10/33266458_0:259:3059:1980_1920x0_80_0_0_293c226b30c1c88917e9e4ed81db6ed4.jpg
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В Китае три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, передает РИА Новости.Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Женщина умерла на следующий день после госпитализации.Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Третий случая зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей.В середине июля китайские СМИ уже сообщали о случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в Сычуане. Прибывшие на место эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний провинции пояснили, что вирус передался человеку от птицы; сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, а риск масштабного распространения заражения крайне низок.ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры, кашлем и отделением мокроты. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.
https://ru.sputnik.md/20210601/v-china-chelovek-vpervye-zarazilsya-novym-shtammom-ptichego-grippa-34954585.html
https://ru.sputnik.md/20210221/uchenye-otvetili-est-li-risk-zarazheniya-ptichim-grippom-pri-upotreblenii-kurity-33722059.html
китай
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/10/33266458_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_5cb056c958a4b562502551adc4d98bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
птичий грипп, китай

В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа - один человек погиб

23:09 23.07.2021
260
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани
Экспонаты выставки в Ухани - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
Перейти в фотобанк
Всемирная организация здравоохранения относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. В Китае три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, передает РИА Новости.
Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Женщина умерла на следующий день после госпитализации.
Медицинский персонал инфекционной больницы Норк - Sputnik Молдова, 1920, 01.06.2021
В Китае человек впервые заразился новым штаммом птичьего гриппа
1 июня, 12:17
112
Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Третий случая зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей.
В середине июля китайские СМИ уже сообщали о случае заражения человека птичьим гриппом H5N6 в Сычуане. Прибывшие на место эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний провинции пояснили, что вирус передался человеку от птицы; сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, а риск масштабного распространения заражения крайне низок.
Птицефабрика - Sputnik Молдова, 1920, 21.02.2021
Россия
Ученые ответили, есть ли риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
21 февраля, 20:25
298
ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры, кашлем и отделением мокроты. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 июля
ВчераВ Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа - один человек погиб
ВчераГероин почти на 40 миллионов долларов изъяли на Украине
ВчераЕсть ли политика в Молдове — борьба за власть окончена и надолго
ВчераВ России разрешили увольнять непривитых сотрудников
ВчераМакSим идет на поправку - что изменилось в ее состоянии
ВчераЛивни и оползни в Индии стали причиной смерти 139 человек
ВчераУ сборной России по футболу новый главный тренер
ВчераВ Гагаузии назвали сумму ущерба от двухдневных ливневых дождей
ВчераВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения
ВчераНаводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
ВчераУлица Иона Крянгэ в столице будет закрыта на выходные
ВчераУ Молдовы новый парламент – каким будет правительство
ВчераВ ЕС разрешили использовать вакцину Moderna для подростков
ВчераЖуравлев: почему "европейская мечта" скупила молдаван
ВчераПодтверждено: в Молдове зарегистрирован первый случай заражения штаммом "дельта"
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераСанду подписала указ о созыве первого заседания парламента
ВчераШаповалов: политика выкормышей Запада настораживает
ВчераЗолотая лоза: сможет ли молдавское вино завоевать мир?