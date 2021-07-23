https://ru.sputnik.md/20210723/v-rossii-razreshili-uvolnyat-neprivitykh-sotrudnikov-43111319.html

В России разрешили увольнять непривитых сотрудников

В России разрешили увольнять непривитых сотрудников

Работодателям в России также рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против коронавируса. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T21:44+0300

2021-07-23T21:44+0300

2021-07-23T21:44+0300

коронавирус

работодатель

вакцинация

роспотребнадзор

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Министерство труда и Роспотребнадзор выступили с разъяснениями, касающимися вакцинации работников. Таким образом, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, передает РИА Новости.Это относится к сотрудникам, у которых нет медицинских противопоказаний для вакцинации.Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".Также работодателям в России рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19."Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ."Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

https://ru.sputnik.md/20210723/voz-pandemiya-covid-19-daleka-ot-zaversheniya-43106712.html

https://ru.sputnik.md/20210723/v-es-razreshili-ispolzovat-vaktsinu-moderna-dlya-podrostkov-43092848.html

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работодатель, вакцинация, роспотребнадзор