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В России разрешили увольнять непривитых сотрудников
В России разрешили увольнять непривитых сотрудников
Работодателям в России также рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против коронавируса. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T21:44+0300
2021-07-23T21:44+0300
коронавирус
работодатель
вакцинация
роспотребнадзор
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Министерство труда и Роспотребнадзор выступили с разъяснениями, касающимися вакцинации работников. Таким образом, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, передает РИА Новости.Это относится к сотрудникам, у которых нет медицинских противопоказаний для вакцинации.Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".Также работодателям в России рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19."Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ."Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
https://ru.sputnik.md/20210723/voz-pandemiya-covid-19-daleka-ot-zaversheniya-43106712.html
https://ru.sputnik.md/20210723/v-es-razreshili-ispolzovat-vaktsinu-moderna-dlya-podrostkov-43092848.html
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работодатель, вакцинация, роспотребнадзор

В России разрешили увольнять непривитых сотрудников

21:44 23.07.2021
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© Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Igor Zarembo
/
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Работодателям в России также рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против коронавируса.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Министерство труда и Роспотребнадзор выступили с разъяснениями, касающимися вакцинации работников. Таким образом, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, передает РИА Новости.
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Это относится к сотрудникам, у которых нет медицинских противопоказаний для вакцинации.
Основание для такого приказа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
Также работодателям в России рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19.
"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда.
"Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
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"Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.
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