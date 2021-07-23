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ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения
ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T20:04+0300
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коронавирус
вакцинация
европейский союз
воз
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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения выпустили совместный релиз, в котором сообщается о том, что пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса.Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге Как отметил, что из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы заболеваемость резко выросла.Глава ECDC Андреа Аммон подчеркнул важность сохранения бдительности, передает РИА Новости."Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", — пояснил он.По словам Аммона, такие меры помогут избежать локдаунов, так как они предотвращают распространение болезней без "блокировки значительной части общества".ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации от коронавируса.В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения.В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.
https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html
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вакцинация, европейский союз, воз

ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

20:04 23.07.2021 (обновлено: 20:15 23.07.2021)
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© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения выпустили совместный релиз, в котором сообщается о том, что пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса.
Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге Как отметил, что из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы заболеваемость резко выросла.
Глава ECDC Андреа Аммон подчеркнул важность сохранения бдительности, передает РИА Новости.
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"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", — пояснил он.
По словам Аммона, такие меры помогут избежать локдаунов, так как они предотвращают распространение болезней без "блокировки значительной части общества".
ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

иДанные ясно показывают, что получение полной вакцинаций значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти", — отметил Клюге.

В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения.
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В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.
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