https://ru.sputnik.md/20210723/voz-pandemiya-covid-19-daleka-ot-zaversheniya-43106712.html

ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

ВОЗ: пандемия COVID-19 далека от завершения

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T20:04+0300

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коронавирус

вакцинация

европейский союз

воз

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения выпустили совместный релиз, в котором сообщается о том, что пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса.Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге Как отметил, что из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы заболеваемость резко выросла.Глава ECDC Андреа Аммон подчеркнул важность сохранения бдительности, передает РИА Новости."Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно", — пояснил он.По словам Аммона, такие меры помогут избежать локдаунов, так как они предотвращают распространение болезней без "блокировки значительной части общества".ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендовали наращивать темпы вакцинации от коронавируса.В ЕС против COVID-19 уже вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения.В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. В Молдове до настоящего момента использованы 894 622 дозы вакцины от COVID-19, двумя компонентами привились 388 877 человек.

https://ru.sputnik.md/20210723/podtverzhdeno-v-moldove-zaregistrirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-shtammom-delta-43104057.html

https://ru.sputnik.md/20210723/v-es-razreshili-ispolzovat-vaktsinu-moderna-dlya-podrostkov-43092848.html

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вакцинация, европейский союз, воз