https://ru.sputnik.md/20210723/zaklyuchennyy-zastavil-svidetelya-obvineniya-zaplatit-emu-kompensatsiyu-za-arest-42972769.html

Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест

Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест

Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T11:05+0300

2021-07-23T11:05+0300

2021-07-23T11:21+0300

общество

тюрьма

прокуратура

шантаж

задержание

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КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сотрудники Северной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований (INI) раскрыли деятельность преступной группы, возглавляемой заключенным пенитенциарного учреждения №13 в Кишиневе, который даже во время нахождения под стражей шантажировал 60-летнего мужчину из Бельц, требуя от него сумму в 10 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Организатор шантажа – 38-летний уроженец Азербайджана, который последние семь месяцев находится в СИЗО колонии №13 по подозрению в убийстве. Связавшись с помощью мобильного телефона со своим сообщником из Азербайджана, он попросил его приехать в Молдову и оказать давление на свидетеля по его делу, вымогая у того деньги в качестве компенсации за его задержание.Шантажист, 33-летний мужчина, недавно прибывший в Молдову, угрожая убийством, получил от потерпевшего и его родственников тремя частями различные денежные суммы.Во время операции по задержанию и сразу после нее было проведено семь обысков (в машине, дома, в исправительном учреждении). В результате были обнаружены и изъяты 60 000 леев, мобильные телефоны, в том числе из камеры задержанного, черновики документов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.Вечером 22 июля судьи из Бельц удовлетворили ходатайство прокурора об аресте подозреваемого сроком на 30 суток. Следствие по делу продолжает собирать доказательства и выявлять всех членов преступной группы.Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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тюрьма, прокуратура, шантаж, задержание