Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210723/zaklyuchennyy-zastavil-svidetelya-obvineniya-zaplatit-emu-kompensatsiyu-za-arest-42972769.html
Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T11:05+0300
2021-07-23T11:21+0300
общество
тюрьма
прокуратура
шантаж
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2540/05/25400599_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f4005c419b4281abdf3c081dc31add3.jpg
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сотрудники Северной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований (INI) раскрыли деятельность преступной группы, возглавляемой заключенным пенитенциарного учреждения №13 в Кишиневе, который даже во время нахождения под стражей шантажировал 60-летнего мужчину из Бельц, требуя от него сумму в 10 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Организатор шантажа – 38-летний уроженец Азербайджана, который последние семь месяцев находится в СИЗО колонии №13 по подозрению в убийстве. Связавшись с помощью мобильного телефона со своим сообщником из Азербайджана, он попросил его приехать в Молдову и оказать давление на свидетеля по его делу, вымогая у того деньги в качестве компенсации за его задержание.Шантажист, 33-летний мужчина, недавно прибывший в Молдову, угрожая убийством, получил от потерпевшего и его родственников тремя частями различные денежные суммы.Во время операции по задержанию и сразу после нее было проведено семь обысков (в машине, дома, в исправительном учреждении). В результате были обнаружены и изъяты 60 000 леев, мобильные телефоны, в том числе из камеры задержанного, черновики документов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.Вечером 22 июля судьи из Бельц удовлетворили ходатайство прокурора об аресте подозреваемого сроком на 30 суток. Следствие по делу продолжает собирать доказательства и выявлять всех членов преступной группы.Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2540/05/25400599_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b280526e311bc97ce802a6860335957.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тюрьма, прокуратура, шантаж, задержание

Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест

11:05 23.07.2021 (обновлено: 11:21 23.07.2021)
0
© Sputnik / Miroslav RotariИсправительное учреждение
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сотрудники Северной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований (INI) раскрыли деятельность преступной группы, возглавляемой заключенным пенитенциарного учреждения №13 в Кишиневе, который даже во время нахождения под стражей шантажировал 60-летнего мужчину из Бельц, требуя от него сумму в 10 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Организатор шантажа – 38-летний уроженец Азербайджана, который последние семь месяцев находится в СИЗО колонии №13 по подозрению в убийстве. Связавшись с помощью мобильного телефона со своим сообщником из Азербайджана, он попросил его приехать в Молдову и оказать давление на свидетеля по его делу, вымогая у того деньги в качестве компенсации за его задержание.
Шантажист, 33-летний мужчина, недавно прибывший в Молдову, угрожая убийством, получил от потерпевшего и его родственников тремя частями различные денежные суммы.
“В результате уголовного расследования и специальных следственных мероприятий появилась возможность задокументировать преступную деятельность подозреваемого, а 20 июля преступник был задержан при получении суммы в размере 60 000 леев. Задержание было проведено сотрудниками инспектората расследований и батальона специального назначения "Скорпион" Министерства внутренних дел под контролем прокуроров из PCCOCS”, – рассказали в прокуратуре.
Во время операции по задержанию и сразу после нее было проведено семь обысков (в машине, дома, в исправительном учреждении). В результате были обнаружены и изъяты 60 000 леев, мобильные телефоны, в том числе из камеры задержанного, черновики документов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Вечером 22 июля судьи из Бельц удовлетворили ходатайство прокурора об аресте подозреваемого сроком на 30 суток. Следствие по делу продолжает собирать доказательства и выявлять всех членов преступной группы.
Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:05В День независимости на центральной площади Кишинева пройдет военный парад
13:36Прутскому миру 310 лет, или Как Петр I боролся с закабалением Молдовы
13:04Деньги для НПО и интеграция в ЕС – что глава МИД Румынии пообещал Санду
12:35Лавров – о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
12:07Конституционный суд признал итоги парламентских выборов
11:36Первые молдавские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио
11:05Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
10:37"Шесть часов на ногах": почему спортсмены не идут на открытие Олимпиады
10:02Конституционный суд Молдовы рассмотрел итоги выборов
09:58ДТП в Сынджерейском районе: двое погибших, четверо в больнице
09:08Мир за сутки: перехват истребителя, беспорядки в Гаити и ситуация с COVID-19
09:00Ионицэ: кому в Молдове не повезло дважды
08:39Италия продлевает режим ЧС и вводит COVID-сертификат для всех общественных мест
08:30"Северный поток – 2" и что теперь ждет Молдову
08:00Саинсус: как решить проблему молдавских сел-призраков
07:30Самый точный прогноз погоды: несколько дней жары
07:30Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру
00:02Проигрыш молдавских футболистов - "Милсами" и "Петрокуб" уступили соперникам
00:01Погодные рекорды Молдовы 23 июля
ВчераВыезд с Мальдив станет платным