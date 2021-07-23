https://ru.sputnik.md/20210723/zaklyuchennyy-zastavil-svidetelya-obvineniya-zaplatit-emu-kompensatsiyu-za-arest-42972769.html
Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T11:05+0300
2021-07-23T11:05+0300
2021-07-23T11:21+0300
общество
тюрьма
прокуратура
шантаж
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2540/05/25400599_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f4005c419b4281abdf3c081dc31add3.jpg
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сотрудники Северной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований (INI) раскрыли деятельность преступной группы, возглавляемой заключенным пенитенциарного учреждения №13 в Кишиневе, который даже во время нахождения под стражей шантажировал 60-летнего мужчину из Бельц, требуя от него сумму в 10 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Организатор шантажа – 38-летний уроженец Азербайджана, который последние семь месяцев находится в СИЗО колонии №13 по подозрению в убийстве. Связавшись с помощью мобильного телефона со своим сообщником из Азербайджана, он попросил его приехать в Молдову и оказать давление на свидетеля по его делу, вымогая у того деньги в качестве компенсации за его задержание.Шантажист, 33-летний мужчина, недавно прибывший в Молдову, угрожая убийством, получил от потерпевшего и его родственников тремя частями различные денежные суммы.Во время операции по задержанию и сразу после нее было проведено семь обысков (в машине, дома, в исправительном учреждении). В результате были обнаружены и изъяты 60 000 леев, мобильные телефоны, в том числе из камеры задержанного, черновики документов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.Вечером 22 июля судьи из Бельц удовлетворили ходатайство прокурора об аресте подозреваемого сроком на 30 суток. Следствие по делу продолжает собирать доказательства и выявлять всех членов преступной группы.Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MO
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2540/05/25400599_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b280526e311bc97ce802a6860335957.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
тюрьма, прокуратура, шантаж, задержание
Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
11:05 23.07.2021 (обновлено: 11:21 23.07.2021)
Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.
КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Сотрудники Северной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований (INI) раскрыли деятельность преступной группы, возглавляемой заключенным пенитенциарного учреждения №13 в Кишиневе, который даже во время нахождения под стражей шантажировал 60-летнего мужчину из Бельц, требуя от него сумму в 10 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Организатор шантажа – 38-летний уроженец Азербайджана, который последние семь месяцев находится в СИЗО колонии №13 по подозрению в убийстве. Связавшись с помощью мобильного телефона со своим сообщником из Азербайджана, он попросил его приехать в Молдову и оказать давление на свидетеля по его делу, вымогая у того деньги в качестве компенсации за его задержание.
Шантажист, 33-летний мужчина, недавно прибывший в Молдову, угрожая убийством, получил от потерпевшего и его родственников тремя частями различные денежные суммы.
“В результате уголовного расследования и специальных следственных мероприятий появилась возможность задокументировать преступную деятельность подозреваемого, а 20 июля преступник был задержан при получении суммы в размере 60 000 леев. Задержание было проведено сотрудниками инспектората расследований и батальона специального назначения "Скорпион" Министерства внутренних дел под контролем прокуроров из PCCOCS”, – рассказали в прокуратуре.
Во время операции по задержанию и сразу после нее было проведено семь обысков (в машине, дома, в исправительном учреждении). В результате были обнаружены и изъяты 60 000 леев, мобильные телефоны, в том числе из камеры задержанного, черновики документов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Вечером 22 июля судьи из Бельц удовлетворили ходатайство прокурора об аресте подозреваемого сроком на 30 суток. Следствие по делу продолжает собирать доказательства и выявлять всех членов преступной группы.
Согласно закону, шантаж организованной преступной группой карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 92 500 до 117 500 леев.