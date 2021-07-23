https://ru.sputnik.md/20210723/zhuravlev-pochemu-evropeyskaya-mechta-skupila-moldavan-42930236.html
Журавлев: почему "европейская мечта" скупила молдаван
Журавлев: почему "европейская мечта" скупила молдаван
Эксперт объяснил искреннее стремление граждан Молдовы к хорошей жизни, рассказав, кто первым становится объектом пропаганды Запада. 23.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-23T18:00+0300
2021-07-23T18:00+0300
2021-07-23T18:03+0300
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Журавлев: почему "Европейская мечта" скупила молдаван
Журавлев: почему "Европейская мечта" скупила молдаван
Желание жить как в Европе – это мечта. Ведь многие граждане Молдовы ездят не только на Восток, но и на Запад, и они видят, что там уровень жизни выше, поэтому молдаване хотят и искренне верят. Как в это верили во время Майдана украинцы, как верили в 90-е годы в России, что если встать вровень с Западом, то и жить будешь как на Западе. Эта аксиома ничем не обоснована, но она есть. Особенно она вбита в голову молодежи. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Ей говорят, продолжил Журавлев, - проголосуйте за нашу партию и будете жить как в Румынии или в Германии. Молодежь, имея нулевой жизненный опыт, голосует. Как показал опыт России, эту шутку можно повторять много раз: они голосуют - не случается ничего хорошего, им говорят еще раз - и они голосуют снова.И дело не в том, что их там не любят, отметил в заключении Журавлев. Дело в том, что основой их пропаганды была простая идея: "Голосуйте за нас – будете жить как в Америке". Люди голосовали двенадцать лет. Жить как в Америке они не стали, зато стали жить хуже, чем в СССР. В какой-то момент жизненный опыт все побеждает.
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аудио, запад, пропаганда, европа, молдова, молодежь
Журавлев: почему "европейская мечта" скупила молдаван
18:00 23.07.2021 (обновлено: 18:03 23.07.2021)
Эксперт объяснил искреннее стремление граждан Молдовы к хорошей жизни, рассказав, кто первым становится объектом пропаганды Запада.
Желание жить как в Европе – это мечта. Ведь многие граждане Молдовы ездят не только на Восток, но и на Запад, и они видят, что там уровень жизни выше, поэтому молдаване хотят и искренне верят. Как в это верили во время Майдана украинцы, как верили в 90-е годы в России, что если встать вровень с Западом, то и жить будешь как на Западе.
Эта аксиома ничем не обоснована, но она есть. Особенно она вбита в голову молодежи. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
"Молодежи говорят - посмотрите на Запад, хорошо живут. Присоединяйтесь к тем, кто живет хорошо. Первым объектом западной пропаганды всегда становится молодежь, потому что она живет мечтой о завтрашнем дне".
Дмитрий Журавлев
Генеральный директор Института региональных проблем (РФ)
Ей говорят, продолжил Журавлев, - проголосуйте за нашу партию и будете жить как в Румынии или в Германии. Молодежь, имея нулевой жизненный опыт, голосует. Как показал опыт России, эту шутку можно повторять много раз: они голосуют - не случается ничего хорошего, им говорят еще раз - и они голосуют снова.
"В России заряд пессимизма по отношению к прозападным политикам накапливался долго, но зато потом навсегда: правые партии, как отрезало, в парламент не попадали", - рассказал эксперт.
И дело не в том, что их там не любят, отметил в заключении Журавлев. Дело в том, что основой их пропаганды была простая идея: "Голосуйте за нас – будете жить как в Америке". Люди голосовали двенадцать лет. Жить как в Америке они не стали, зато стали жить хуже, чем в СССР. В какой-то момент жизненный опыт все побеждает.