https://ru.sputnik.md/20210723/zhuravlev-pochemu-evropeyskaya-mechta-skupila-moldavan-42930236.html

Журавлев: почему "европейская мечта" скупила молдаван

Журавлев: почему "европейская мечта" скупила молдаван

Эксперт объяснил искреннее стремление граждан Молдовы к хорошей жизни, рассказав, кто первым становится объектом пропаганды Запада. 23.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-23T18:00+0300

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Журавлев: почему "Европейская мечта" скупила молдаван Журавлев: почему "Европейская мечта" скупила молдаван

Желание жить как в Европе – это мечта. Ведь многие граждане Молдовы ездят не только на Восток, но и на Запад, и они видят, что там уровень жизни выше, поэтому молдаване хотят и искренне верят. Как в это верили во время Майдана украинцы, как верили в 90-е годы в России, что если встать вровень с Западом, то и жить будешь как на Западе. Эта аксиома ничем не обоснована, но она есть. Особенно она вбита в голову молодежи. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Ей говорят, продолжил Журавлев, - проголосуйте за нашу партию и будете жить как в Румынии или в Германии. Молодежь, имея нулевой жизненный опыт, голосует. Как показал опыт России, эту шутку можно повторять много раз: они голосуют - не случается ничего хорошего, им говорят еще раз - и они голосуют снова.И дело не в том, что их там не любят, отметил в заключении Журавлев. Дело в том, что основой их пропаганды была простая идея: "Голосуйте за нас – будете жить как в Америке". Люди голосовали двенадцать лет. Жить как в Америке они не стали, зато стали жить хуже, чем в СССР. В какой-то момент жизненный опыт все побеждает.

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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